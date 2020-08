Julho gera 2,6 vagas de emprego e registra o melhor resultado desde o início da pandemia em MS

Houve um saldo positivo de empregos com carteira assinada - (Foto: Marcelo Casal Jr./ABrasil)

Mato Grosso do Sul está sabendo se desdobrar com a crise na economia causada pelo coronavírus, prova disso é que no mês de julho o Estado contabilizou 2.635 vagas de emprego com carteira assinada, com 16.251 admissões e 13.616 demissões, conforme as informações divulgadas do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). No acumulado do ano, o saldo de vagas do Estado é positivo, em 1.561 vagas.

O setor de comércios reparação de veículos automotores e motocicletas teve saldo de 943 vagas e de serviços, 556, com destaque a transporte, armazenagem e Correios foram os que mais se destacaram.

As melhorias já estavam sendo sentidas, pois conforme o levantamento da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), julho bateu recorde e MS registrou a abertura de 873 novas empresas, sendo o maior índice desde a criação da instituição em 2000. Das 873 novas empresas abertas em julho, 530 foram no setor de serviços, 305 no comércio e 38 indústrias. O melhor desempenho, até então, havia ocorrido em abril de 2013, com 811 novas empresas.

"Foi o melhor resultado desde o início da pandemia, somente em fevereiro tivemos um saldo maior, com 5.039 novas vagas. Também notamos que 57% das vagas estão no setor terciário, ou seja, concentradas entre setores do comércio e serviços. Isso pode refletir os efeitos da pandemia e também de entregas, com aumento das compras à distância. Os empresários já estão atentos à nova realidade com foco nas medidas sanitárias e modalidades de compra não presenciais, além da percepção de novos nichos que surgem", explica a economista", afirma a economia do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS), Daniela Dias.

No acumulado de janeiro a julho de 2020 foram abertas 4.399 empresas, o melhor desempenho para o período nos últimos sete anos, no exercício 2013, no mesmo período foram abertas 4.657. Os dados da Jucems não incluem os MEI’s – Micro Empreendedores Individuais, que são constituídos de forma virtual em portal próprio do Governo Federal.

As atividades que se destacaram foram transporte rodoviário de cargas (40); atividade médica ambulatorial (25); comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (24) e construção de edifícios (21); holdings de instituições não-financeiras (18) e serviços de escritório e apoio administrativo (18).