Julho bate recorde e mês registra a abertura de quase 900 novas empresas

O melhor desempenho, até então, havia ocorrido em abril de 2013, com 811 novas empresas - (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Mesmo com a pandemia em alta no Estado, julho bateu recorde e MS registrou a abertura de 873 novas empresas. O índice é o maior desde 2000 da Junta Comercial de Mato Grosso o Sul (Jucems).

Das 873 novas empresas abertas em julho, 530 foram no setor de serviços, 305 no comércio e 38 indústrias. O melhor desempenho, até então, havia ocorrido em abril de 2013, com 811 novas empresas.

No acumulado de janeiro a julho de 2020 foram abertas 4.399 empresas, o melhor desempenho para o período nos últimos sete anos, no exercício 2013, no mesmo período foram abertas 4.657. Os dados da Jucems não incluem os MEI’s – Micro Empreendedores Individuais, que são constituídos de forma virtual em portal próprio do Governo Federal.

As atividades que se destacaram foram transporte rodoviário de cargas (40); atividade médica ambulatorial (25); comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (24) e construção de edifícios (21); holdings de instituições não-financeiras (18) e serviços de escritório e apoio administrativo (18).

Fechadas – Se por um lado um mês passado foi muito positivo para as empresas, houve também negócios fechados. Pelo menos 419 empresas, sendo 216 no comércio, 184 no setor de serviços e 19 na indústria foram fechadas.

O resultado é quase 40% maior em relação ao mesmo período de 2019, quando fecharam 303 empresas. No acumulado de janeiro a julho de 2020 foram fechadas na Jucems um total de 2.397 empresas, 50,19% a mais em relação às 1.596 fechadas no mesmo período do ano passado.