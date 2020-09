Consumo de etanol hidratado começa a dar sinais de recuperação em MS, indica levantamento

A baixa se manteve em maio com consumo 7% meno - (Foto: Arquivo/ABrasil)

O consumo de combustível começou a dar sinais de recuperação em Mato Grosso do Sul e o resultado está sendo notado principalmente com o etanol hidratado. Segundo um levantamento a Associação de Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul (Biosul), em julho foram consumidos 9,1 milhões de litros do biocombustível, índice 8% maior com relação ao mesmo mês em 2019 quando registrou 8,4 milhões de litros.

A queda no uso começou em março com as primeiras medidas de isolamento para enfrentamento do novo coronavírus, em que as pessoas diminuiram o ritmo de passeios e passaram a ficar mais em casa. O consumo de etanol hidratado em MS, apesar de se manter no primeiro mês, em abril teve queda de 15% comparado ao ano anterior com a venda de 7,8 milhões de litros.

A baixa se manteve em maio com consumo 7% menor. Já no mês seguinte, a venda do biocombustível equiparou-se ao ano anterior (+4%), confirmando sinais de recuperação em julho. “A reação do mercado de etanol é uma boa notícia para o setor depois de muita apreensão”, avaliou o presidente da Biosul, Roberto Hollanda Filho.

Custo - Além do retorno gradual do isolamento da população, o preço mais competitivo com relação a Gasolina C é um dos fatores para a recuperação. Entre os dias 18 a 22 de agosto, de acordo com o último levantamento semanal da ANP, o preço médio do etanol hidratado no Estado foi cotado a R$ 3,144, sendo encontrado até por R$ 2,939, preço que se manteve desde a semana anterior.

Com relação ao mesmo mês em 2019, a queda é de 10% no preço do biocombustível, custando 23 centavos a menos para o consumidor. Na Capital, o biocombustível foi cotado no valor médio de R$ 3,037, o mais em conta do Estado. O consumidor chegou a encontrar em alguns postos combustíveis o etanol hidratado com valor abaixo de 70% com relação ao preço da Gasolina C.

No Estado a paridade entre o preço médio dos dois combustíveis é de 72%. Como forma de driblar os efeitos da pandemia e valorizar o setor sucroenergético como agente fundamental na geração de emprego no Estado, a Biosul aderiu, junto a diversas entidades do setor sucroenergético nacional, o movimento Abasteça com Etanol. A campanha convoca o consumidor a escolher o combustível verde.

Em Mato Grosso do Sul, o setor sucroenergético é uma das principais atividades agroindustriais e responde pelo segundo maior valor de produção na indústria R$ 6,3 bilhões (2018). O setor também se destaca na geração de emprego sendo responsável por mais de 30 mil ocupações diretas no interior do Estado. No Brasil, o número chega a 700 mil empregos diretos.

Para Roberto Hollanda, o movimento reforça os aspectos positivos do biocombustível. “É muito importante mostrar ao consumidor as vantagens do etanol, se trata de um combustível que é produzido aqui, gera emprego de qualidade e está à frente de qualquer outro no aspecto ambiental e de saúde pública”, completou.