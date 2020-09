Pesquisa indica Mato Grosso do Sul como o sétimo Estado com a gasolina mais cara do País

Já o preço do litro do etanol é de R$ 3,263 e o custo por km rodado com o combustível é de R$ 0,384. Os dados são do mês de agosto - (Foto: Fernando Frazão/ABrasil)

Que a gasolina subiu no Mato Grosso do Sul, isso não é novidade. Porém se for feita uma breve pesquisa, o preço em MS não está tão elevado se for comparado com outros Estados.

Conforme o levantamento da Ticket Log, o preço médio do litro da gasolina comum no Estado é R$ 4,626 e o custo por km rodado é de R$ 0,402. Já o preço do litro do etanol é de R$ 3,263 e o custo por km rodado com o combustível é de R$ 0,384. Os dados são do mês de agosto.

Já em no levantamento divulgada em agosto com os dados de julho mostrou que o Centro-Oeste apresentou o menor valor para o etanol comparado a outras regiões brasileiras, revela o último Índice de Preços da Ticket Log (IPTL). O etanol é 18% mais barato nos postos do Centro-Oeste do que na Região Norte, por exemplo. O estado que apresentou o preço mais baixo para o combustível foi o Mato Grosso, com a média de R$ 2,670. Em Mato Grosso do Sul as bombas registraram a maior média para a gasolina em julho, vendida a R$ 4,497.

Confira os preços:

Bahia

Preço médio do litro do etanol: R$ 3,266

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,384

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 4,520

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,393

Distrito Federal

Preço médio do litro do etanol: R$ 3,122

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,367

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 4,460

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,388

Goiás

Preço médio do litro do etanol: R$ 2,873

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,338

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 4,491

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,391

Minas Gerais

Preço médio do litro do etanol: R$ 2,973

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,350

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 4,566

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,397

Mato Grosso

Preço médio do litro do etanol: R$ 2,711

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,319

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 4,446

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,387

Mato Grosso do Sul

Preço médio do litro do etanol: R$ 3,263

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,384

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 4,626

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,402

Paraíba

Preço médio do litro do etanol: R$ 3,151

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,371

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 4,281

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,372

Paraná

Preço médio do litro do etanol: R$ 2,917

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,343

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 4,166

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,362

São Paulo

Preço médio do litro do etanol: R$ 2,589

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,305

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 4,116

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,358

Acre

Preço médio do litro do etanol: R$ 3,754

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,442

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,010

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,436

Alagoas

Preço médio do litro do etanol: R$ 3,687

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,434

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 4,627

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,402

Amazonas

Preço médio do litro do etanol: R$ 3,288

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,387

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 4,314

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,375

Amapá

Preço médio do litro do etanol: R$ 3,623

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,426

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 3,863

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,336

Ceará

Preço médio do litro do etanol: R$ 3,636

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,428

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 4,499

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,391

Espírito Santo

Preço médio do litro do etanol: R$ 3,568

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,420

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 4,383

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,381

Maranhão

Preço médio do litro do etanol: R$ 3,724

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,438

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 4,439

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,386

Pará

Preço médio do litro do etanol: R$ 3,830

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,451

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 4,651

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,404

Pernambuco

Preço médio do litro do etanol: R$ 3,491

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,411

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 4,485

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,390

Piauí

Preço médio do litro do etanol: R$ 3,544

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,417

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 4,675

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,407

Rio de Janeiro

Preço médio do litro do etanol: R$ 3,760

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,442

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 4,820

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,419

Rio Grande do Norte

Preço médio do litro do etanol: R$ 3,761

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,442

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 4,574

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,398

Rio Grande do Sul

Preço médio do litro do etanol: R$ 3,996

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,470

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 4,414

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,384

Rondônia

Preço médio do litro do etanol: R$ 3,911

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,460

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 4,443

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,386

Roraima

Preço médio do litro do etanol: R$ 4,098

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,482

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 4,173

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,363

Santa Catarina

Preço médio do litro do etanol: R$ 3,574

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,420

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 4,240

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,369

Sergipe

Preço médio do litro do etanol: R$ 3,515

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,414

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 4,508

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,392

Tocantins

Preço médio do litro do etanol: R$ 3,588

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,422

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 4,680

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,407