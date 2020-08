Confira o novo horário do toque de recolher e de funcionamento do comércio a partir de hoje

Novas medidas restritivas às atividades econômicas e sociais de Campo Grande já estão valendo a partir de hoje (1º) até 16 de agosto - (Foto: Edemir Rodrigues)

Novas medidas restritivas às atividades econômicas e sociais de Campo Grande já estão valendo a partir de hoje (1º) até 16 de agosto. Diferente das últimas medidas onde as lojas do Centro e dos bairros ficaram fechadas nos fins de semana, o atual decreto prevê a abertura do comércio mas com novos horários.

O toque de recolher passa a funcionar da 21h às 5h da manhã, em todos os dias da semana. De segunda à sexta-feira, o comércio varejista vai poder funcionar entre às 9h e 19h e nos fins de semana das 9h às 16h. Os shoppings devem ser abertos das 11h às 20h de segunda à domingo.

Os centros de estéticas e academias vão poder funcionas da 5h às 20h30 de segunda à sexta-feira. No sábado, as academia podem abrir das 5h às 16h e no domingo não é permitida a abertura. Já os salões de beleza podem abrir das 9h às 18h no sábado e estão proibidos de funcionar nos domingos. Restaurantes podem abrir de segunda a domingo das 5h às 21h.

O Centro de Campo Grande fechado - (Foto: Edemir Rodrigues)

Lembrando que todas as atividades econômicas devem limitar o atendimento de até 50% da capacidade máxima do seu ambiente.

Essenciais - Serviços essenciais como assistência à saúde, incluindo atividades da atenção primária a saúde e serviços médicos e hospitalares; farmácias e drogarias; hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas, padarias e centros de abastecimento de alimentos, bem como postos de combustíveis podem funcionar durante 24 horas, de segunda a domingo.

Em relação as aulas presenciais como cursos livres, técnicos e preparatórios em geral podem funcionar desde que o atendimento seja de 50% da capacidade e o estabelecimento possua, aprovado, o Plano de Contenção de Riscos (Biossegurança) nos termos do Decreto 14257, de 17 de abril de 2020.

Nos casos de reuniões laborais ou assembleias que precisarem ocorrer obrigatoriamente na forma presencial e que não possam ser adiadas, fica permitida a sua realização, respeitando os ditames do Decreto 14.348, de 15 de junho de 2020.