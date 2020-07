Prefeito divulga decreto temporário a partir deste sábado

Prefeito, Adelaido Vila Presidente da CDL e Roberto Oshiro Presidente da ACICG MS - (Foto: Divulgação)

Amanhã (31) chega ao fim o decreto instaurado no último dia 15 pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD). No documento assinado há duas semanas, apenas as atividades essenciais poderiam funcionar com horário estendido. Na transmissão on-line realizada na tarde desta quinta-feira (30), o prefeito detalhou um novo decreto temporário no horário de funcionamento das lojas do varejo, shoppings, supermercados, restaurantes, salões de beleza e academias a partir deste fim de semana. As medidas serão válidas até o dia 16.

“Nem sempre o Lockdown tem surtido efeito em nossa cidade. A primeira vez no início de março surtiu sim, com índice de isolamento de 73% nós éramos exemplos de isolamento social, toda via houve perdendo força científica e até mesmo entre a comunidade da nossa cidade, que o lockdown era o fator extremamente decisivo para o não contágio da contaminação do coronavírus”, afirma Trad.



O prefeito ainda destacou que as fiscalizações serão redobradas a partir de hoje. Em resposta aos internautas que o questionavam sobre as blitzes em vários pontos da cidade, Marquinhos explica que está “defendendo vidas”. “Vamos colocar um número assustador de funcionários para realizar os exames com bafômetros naqueles que estão circulando com carros e motos irregulares em nossa cidade”, alerta.

Confira como vai funcionar o horário de funcionamento:

Varejo - De segunda à sexta-feira 09h ás 19h

Sábados das 09h ás 16h e aos domingos continuam com as portas fechadas.

Shoppings - De segunda à sexta-feira 11:00 ás 20:00hrs



Academias - De segunda à sexta-feira 05h ás 21h

Sábados das 05h ás 16h



Salões de beleza - De segunda à sexta-feira 05h ás 21h

Sábados das 05h ás 18h e no domingo segue fechado



Restaurantes - De Domingo a Domingo das 05h ás 21h



Supermercados - Domingo a Domingo das 05h ás 21h



Serviços essenciais como Posto de Gasolina, farmácias, hospitais, clínicas médicas entre outros poderão funcionar 24hrs de domingo a domingo.