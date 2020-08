High School Musical: O Desafio é atração deste domingo no Autocine

A exibição do filme nacional “High School Musical: O Desafio” que acontece gratuitamente no domingo (30 de agosto), às 18 horas na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. - (Foto: Edemir Rodrigues)

O Autocine Campo Grande traz para telona da oitava edição do projeto, a exibição do filme nacional “High School Musical: O Desafio” que acontece gratuitamente no domingo (30 de agosto), às 18 horas na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

O projeto é realizado pelo Governo do Estado, por meio de sua Fundação de Cultura (FCMS); Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e o Serviço Social do Comércio (SESC). Os ingressos são limitados e devem ser retirados na sexta-feira (28) a partir das 8 horas na cantina da Praça dos Imigrantes.

As sessões drive-ins têm proporcionado muito encanto e nostalgia ao público, já que estava sem funcionamento há mais de três décadas. Aos mais velhos trazendo boas lembranças de tempos passados e aos mais jovens proporcionando uma nova experiência de lazer em tempos de pandemia.

Versão brasileira do sucesso da Disney Channel, High School Musical: O Desafio foi realizado em co-produção com o grande estúdio norte-americano. O elenco foi escolhido através do concurso HSM - A Seleção, exibido pela Disney Channel e pelo SBT, e que teve cerca de 18 mil candidatos inscritos. Além do Brasil, o filme foi realizado em diversos países, seguindo o padrão original, como no México e Argentina.

Sinopse:

Quando começa um novo ano na escola High School Brasil, o jovem Olavo percebe que a tímida Renata está diferente. Em pouco tempo, o capitão do time de futebol Lobos Guarás já começa a sentir algo pela garota, principalmente quando ele percebe que os dois têm uma paixão em comum: a música. E logo no primeiro dia eles ficam sabendo que a ex-aluna e famosa cantora Wanessa (Wanessa Camargo) será do júri de um concurso de música que acontecerá na escola.

Dispostos a vencer a disputa, Olavo e Renata chamam seus amigos Moroni, Bia, Samuel, Fábio e Ed para montarem uma banda. Porém, não será nada fácil, já que a invejosa Paula também quer fazer de tudo para ser escolhida a campeã. Com uma banda formada por seu irmão Felipe, além de Karol e das gêmeas Alice e Carla, Paula tentará sabotar o conjunto de Olavo e Renata para que eles não se dêem bem no concurso.

Autocine - Foi criado em 1972 e funcionou durante 17 anos no mesmo local, ao lado do estádio Morenão. Inicialmente pertenceu à Rede Pedutti, responsável por escolher os filmes exibidos e por contratar funcionários, O valor da entrada era revertido para a compra de livros da Biblioteca Central da UFMS. Ficou mais de 31 anos desativado e voltou às atividades em junho de 2020 com entrada franca devido à pandemia do Covid-19, como uma opção de entretenimento.

Serviço: Os ingressos são limitados e devem ser retirados na sexta-feira (28) a partir das 8 horas na Praça dos Imigrantes. No dia do evento é preciso chegar com 30 minutos de antecedência. A Praça dos Imigrantes está localizada na esquina da Rua Rui Barbosa com a Joaquim Murtinho. A UFMS está localizada na avenida Costa e Silva, s/n – bairro Universitário. Mais informações pelo telefone 4042-1313, ramal 4307.