Autocine deste domingo, Dia dos Pais, tem programação voltada às famílias

O espaço do Autocine está localizado ao lado do estádio Morenão em Campo Grande. - (Foto: Arquivo/Karina Lima, FCMS)

Em tempos de pandemia, o autocine surge como alternativa cultural. Com ares de nostalgia, o cinema drive-in volta no tempo. E o comandante da viagem deste domingo (9), Dia dos Pais, é o filme “O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes”. A exibição será às 18h no cinema de carros da UFMS.

Com ingressos gratuitos e limitados, a sessão é realizada pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), em parceria com a UFMS e a Prefeitura de Campo Grande (Sectur e Sisep). O Sesc apoia a iniciativa.

Serão no máximo 70 carros. Por causa da organização, os ingressos devem ser retirados na sexta-feira (7) na Praça dos Imigrantes. Os interessados devem comparecer no local entre 8h e 13h30 para retirar os tickets. No dia do evento é preciso chegar com 30 minutos de antecedência.

Sinopse

O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes (Brasil/2009/82min/Animação/Livre), com direção de Walbercy Ribas e Rafael Ribas, conta a história de um grilo que canta espalhando suas músicas para alegria dos habitantes da floresta e deseja gravar um CD. Porém, a descoberta de fósseis de insetos gigantes faz com que ele se envolva em uma inesperada aventura, que o obriga a enfrentar um bando de perigosos insetos comandados por Trambika.

Cinema de carros

O Autocine da UFMS foi criado em 1972 e funcionou durante 17 anos no mesmo local, ao lado do estádio Morenão. Pertencia à Rede Pedutti, responsável por escolher os filmes exibidos e contratar funcionários. O valor da entrada era revertido para a compra de livros da Biblioteca Central da universidade. Ficou mais de 30 anos desativado e retornou de forma gratuita por causa da pandemia de coronavírus.

Serviço

Os ingressos para a sessão deste domingo devem ser retirados na Praça dos Imigrantes que está situada na esquina da Rua Rui Barbosa com a Joaquim Murtinho. Horário: entre 8h e 13h30. Mais informações pelos telefones (67) 3316-9157 ou (67) 4042-1313, ramal 4307.