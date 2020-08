Sistema carcerário de MS registra mais de 100 novos casos entre presidiários e servidores em 24h

São 567 casos confirmados, sendo 95 servidores, 462 internos e 10 que estão com suspeitas - (Foto: Gláucio Dettmar/CNJ)

Os casos confirmados de coronavírus no sistema carcerário de MS continua subindo. Segundo os dados divulgados ontem (12) pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, de terça (11) para ontem (12), houve mais de 100 novos casos. São 567 casos confirmados, sendo 95 servidores, 462 internos e 10 que estão com suspeitas. Até o momento não houve morte em decorrência do vírus.

Como já divulgado pelo portal A Crítica no fim de julho e com bases nos dados do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), os índices em todo o Brasil chegaram teve um crescimento de 80,2% ao longo do período.

De forma nacional, os dados apontam um crescimento no número de exames desde o último levantamento: de 10.528 análises em pessoas presas para 18.607. No caso dos servidores, o número aumentou de 9.699 para 19.132. Unidades do sistema socioeducativo também registraram crescimento na realização de exames sobre a Covid-19, embora num percentual menos expressivo – de 1.905 coletas para 2.758, no caso de socioeducandos; e de 4.791 para 6.541, entre trabalhadores desses estabelecimentos.