Casos confirmados de coronavírus no sistema prisional de MS têm aumento acentuado nos últimos 30 dias

Nos últimos 30 dias, houve um aumento de 99,3% nos casos de contaminação pelo novo coronavírus no sistema carcerário brasileiro, um total de 13.778 ocorrências. Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais teve o aumento acentuado, chegando a 116 casos confirmados, sendo 28 servidores e 79 internos. Dos servidores, 20 estão recuperados e oito estão em tratamento. Em relação aos internos, três estão internados e 76 estão em tratamento. Até o momento não houve nenhum óbito, segundo os dados divulgados ontem (22) pelo boletim epidemiológico da Agepen-MS.

Conforme os dados do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), os índices em todo o Brasil chegaram a 2.356 casos nesta semana - crescimento de 80,2% ao longo do período. Além de MS, Santa Catarina e Mato Grosso registrou 1.445 novos casos de coronavírus entre pessoas privadas de liberdade e 341 entre servidores na última semana. No sistema socioeducativo, MS realizou 101 exames entre adolescentes e servidores, conforme o CNJ.

No Estado, R$120.000,00, oriundos da retenção de 10% de recursos do trabalho de presos, foi repassado a Agepen para compra de EPIs e materiais de limpeza e higiene. Foram distribuídos 13.041 itens de proteção individual para os internos, e 3.952 para servidores.

De forma nacional, os dados apontam um crescimento no número de exames desde o último levantamento: de 10.528 análises em pessoas presas para 18.607. No caso dos servidores, o número aumentou de 9.699 para 19.132. Unidades do sistema socioeducativo também registraram crescimento na realização de exames sobre a Covid-19, embora num percentual menos expressivo – de 1.905 coletas para 2.758, no caso de socioeducandos; e de 4.791 para 6.541, entre trabalhadores desses estabelecimentos.