Outra igreja é flagrada descumprindo as medidas de biossegurança

A igreja foi notificada por aglomeração e os responsáveis orientados que, em caso de reincidência, o local será interditado - (Foto: Guarda Municipal de Campo Grande)

Mais uma igreja foi flagrada descumprindo as medidas de prevenção da Covid-19 instauradas em Campo Grande. Na noite de ontem (2), fiscais foram até uma igreja no bairro Aero Rancho e encontraram cerca de 100 pessoas aglomeradas e com a maioria sem máscaras de proteção.

Apesar de ser realizado dentro do horário permitido, os fiéis não estavam respeitando a distância e alguns ainda estavam sem a máscara. A igreja foi notificada por aglomeração e os responsáveis orientados que, em caso de reincidência, o local será interditado.

Noticiamos que na última quinta-feira (30), um outro templo religioso foi flagrado com mais pessoas do que o permitido e praticamente todos sem máscara. Na ocasião o pastor aos berros expulsou os fiscais, alegando que só "obedecia a Deus". O local chegou ser interditado. Ontem foram feitas rondas no local e verificado que estava fechado.

Fiscalização - Além da igreja, a Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, Secretaria Municipal de Controle Urbanístico e Desenvolvimento Urbano (Semadur) e Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), fizeram vistorias em 100 comércios, onde três locais foram fechados pela Vigilância Sanitária, cinco foram autuados, 150 pessoas foram orientadas a voltarem e permanecerem em suas casas.

Foram feitas duas orientações em residências e um comércio foi fechado pela Semadur por falta de alvará. De ligações, a Guarda recebeu 374 ligações, com 270 denúncias relacionadas ao desrespeito da população com as normas.