Aos gritos pastor expulsa guardas municipais de igreja lotada de fieis sem máscara

O Covid não existe, quem manda aqui é Deus, e não promotor, prefeito ou governador", disse o pastor à equipe de fiscalização - (Foto: Reprodução)

Quando casos de desrespeito ao isolamento social são divulgados, muitas vezes isso é associado pessoas alcoolizadas em festas ou algo do tipo, mas na noite de ontem (30) não foi isso que aconteceu no Jardim Centro-Oeste em Campo Grande. Uma igreja não respeitou o decreto municipal de fechar as portas às 20h, além impressionar pela quantidade de pessoas aglomeradas e sem máscaras. "O Covid não existe, quem manda aqui é Deus, e não promotor, prefeito ou governador", disse o pastor à equipe de fiscalização.

No local havia cerca de 60 pessoas desrespeitando a regra de 30% da capacidade. Ao ser abordado, o pastor, 50, pedia que os guardas municipais se retirassem do local. Diante da situação, os agentes pediram reforço.

Ontem em Campo Grande, o índice de isolamento social ficou em 36,6 % quando, segundo especialistas, o ideal para conter a pandemia é acima de 70%.