O que sabemos até agora sobre a vacina contra a Covid-19 em Campo Grande?

Vacina Sinovac - (Foto: Reuters/Thomas Peter)

Várias informações a respeito da compra da vacina contra a Covid-19 já estão sendo divulgadas. A última foi noticiada ontem (5), de que a Prefeitura de Campo Grande enviou um documento ao Instituto Butantan, encomendando 347 mil doses da Coronavac.

Esse não é o primeiro contato com o instituto, já que no fim de dezembro foi enviado uma proposta de compra da vacina. O pedido apresentava, inclusive, um calendário de aquisição da vacina, que chegaria a Campo Grande em janeiro, mas que novas doses podem ser solicitadas, com entrega prevista para maio deste ano.

A proposta enviada estima a aquisição de 121.736 doses da vacina (1ª dose) já em janeiro. Outras 104.345 em fevereiro e 121.736 em março de 2021. O prefeito Marquinhos Trad (PSD) sinalizou que dará preferência a idosos e profissionais que atuam na linha de frente do combate do vírus.

No discurso de posse no dia 1º, Trad afirmou que a cidade, ao lado do Rio de Janeiro, será a primeira a receber vacinas, e que ele estará na fila para se imunizar quando o seu grupo etário estiver sendo vacinado. “Teremos eventos este ano com certeza absoluta com a chegada da vacina, e já protocolamos [o pedido] juntamente com o prefeito do Rio de Janeiro”, disse.

“Nós seremos as duas primeiras cidades do país a receber [a vacina]”, afirmou o prefeito. “E quando chegar a minha vez eu vou estar na fila, porque eu quero e vou me vacinar quando chegar o meu grupo de risco”.