Prefeitura de Campo Grande solicita 347 mil doses de vacina contra Covid

A Coronavac - (Foto: Divulgação)

Pelo visto a população campo-grandense está próxima de receber a vacinação contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), a Prefeitura de Campo Grande enviou um documento ao Instituto Butantan nesta terça-feira (5) encomendando 347 mil doses da Coronavac.

Segundo a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo, no mês de dezembro já havia um primeiro pedido, porém, o documento agora solicita mais que o dobro das primeiras doses do imunizante.

"São duas doses para cada pessoa, então, se temos uma população prioritária de cerca de 174 mil, o pedido é de 347 mil porque dobra, já que são duas doses da vacina. São os mesmos que tomam a vacina de Influenza, menos gestantes e crianças. Aí tem profissional de saúde, idosos, indígena, pessoal de salvamento, professor e outros", disse a superintendente.

A previsão de entrega é de 121.736 doses, que é 35% do pedido, no mês de janeiro. Em seguida, serão 156.517 doses em fevereiro, correspondendo a 45% do pedido. Em março, seriam os 20% restante, o que significa 69.564 doses. No entanto, o documento ainda fala que novas doses podem ser solicitadas, com entrega prevista para maio deste ano.