MS contabiliza mais de 1 mil casos confirmados em 24h; Campo Grande bate casa dos 19 mil

A população está usando máscara nos ônibus - (Foto: Glenda Gabi)

Em apenas 24h, Mato Grosso do Sul registrou uma de suas maiores médias em números de casos confirmados de um dia para o outro. O Estado registrou novos 1.249 novos casos de Covid-19, registrando 44.324 casos confirmados desde o início da pandemia. Os números foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde nesta manhã (25).

Foram registrados ainda 18 novos óbitos, passando para 767 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, mantendo a taxa de letalidade, 1,7%. Os óbitos foram nove em Campo Grande. Três em Aquidauana. Dourados, Aparecida do Taboado, Navirái, Anastácio, Miranda e Corumbá registraram um óbito cada.

Como divulgado ontem (24), a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) realizou um estudo onde previa o pico da pandemia em Campo Grande com 19.100 casos confirmados nesta terça-feira. Os números foram além da previsão, já que a Capital registrou 673 novos casos, saltando para 19.336 casos confirmados da doença. Além de Campo Grande, Aquidauana registrou 78 novos casos, Miranda com 45 e Aparecida do Taboado com 42. O estudo ainda revela que apesar dos altos índices, Campo Grande está enfrentando um achatamento na curva, ou seja, os números estão caindo.

Dos 44.324 casos confirmados, 6.694 estão em isolamento domiciliar, 36.355 estão sem sintomas e já estão recuperados e 508 estão internados. Cinco pacientes internados são procedentes de fora do Estado.

Na macrorregião de Campo Grande 78% dos leitos já estão ocupados, de Dourados 78%, macrorregião de Três Lagoas 47% dos leitos ocupados e macrorregião de Corumbá com 70% de ocupação.