Vendas de veículos em agosto no MS é maior que o mesmo período do ano passado

Houve um aumento na venda de veículos semi-novos e usados em agosto deste ano em Mato Grosso do Sul, se comparado com o mesmo período de 2019. Conforme a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), o aumento foi de 8,9%.

No total foram 20.434 veículos vendidos em agosto de 2020, contra 18.761 vendidos no mesmo mês do ano passado.

Os mais vendidos foram: automóveis (10.898 unidades), motocicletas (4.878 unidades), comercial leve (3.366 unidades), comercial pesado (797 unidades) e outros (495). Dos automóveis, o Gol foi o líder de vendas, do modelo comercial leve, a S10 ficou a frente de modelos como Strada e Saveiro. Das motocicletas, a CG 150 foi a campeã de vendas.

Na região Centro-Oeste, Goiás foi o Estado que mais vendeu com 51.251 vendas, Mato Grosso com 26.817 e MS vem na sequência. Distrito Federal ficou em último com 15.548 vendas.

Confira os dados:

Nacional - Conforme já adiantado pelo portal A Crítica ontem (8), as vendas de veículos em agosto teve um aumento de 10,9 % maior do que o verificado em julho, alcançando 1.264.408 unidades contra 1.143.726 em julho.

Na primeira semana de setembro, esse movimento positivo continuou, com um aumento de 3,98%. Essa sequência de resultados positivos é animadora, pois mostra que o setor recuperou o desempenho que vinha apresentando, no começo do ano, antes da pandemia.O resultado acumulado neste ano ainda está negativo em 26,8%.

Pelo menos 20 Estados estão com resultados acima do mês de julho e 17 Estados acima dos números obtidos em agosto do ano passado. Mas mesmo com os índices, o ano pode encerrar com um saldo positivo.