Vendas de veículos em agosto teve aumento de quase 11% em comparação a julho

Os dados foram divulgados pela Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) - (Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil)

As vendas de veículos em agosto teve um aumento de 10,9 % maior do que o verificado em julho, alcançando 1.264.408 unidades contra 1.143.726 em julho.

Os dados foram divulgados pela Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto). Na primeira semana de setembro, esse movimento positivo continuou, com um aumento de 3,98%. Essa sequência de resultados positivos é animadora, pois mostra que o setor recuperou o desempenho que vinha apresentando, no começo do ano, antes da pandemia.O resultado acumulado neste ano ainda está negativo em 26,8%.

Pelo menos 20 Estados estão com resultados acima do mês de julho e 17 Estados acima dos números obtidos em agosto do ano passado. Mas mesmo com os índices, o ano pode encerrar com um saldo positivo.

"Estamos mais otimistas com os resultados positivos que vêm se mantendo desde abril. Aos poucos a economia vem se ajustando à nova realidade, e percebemos que o consumidor vem buscando as lojas para realizar o sonho adiado de comprar seu automóvel. Estamos confiantes de que até o final do ano, continuaremos com os resultados positivos nas vendas", ressalta o presidente da Fenauto, Ilídio dos Santos.

Modelos - Em agosto, os seminovos com até 3 anos de uso foram os que mais se destacaram, com um aumento de 11,8% nas vendas. Durante agosto, os veículos mais vendidos, em um ranking de 10, foram o Gol, seguido pelo Uno, com 74.530 e 42.710 unidades, respectivamente.