Ford Territory esgota primeiras 250 unidades da pré-venda

A Ford informa que foram esgotadas todas as 250 unidades do SUV Territory colocadas em pré-venda desde 7 de agosto, com pagamento de sinal de R$ 5 mil para reservar a versão topo de linha Titanium do modelo importado da China, vendida por R$ 187.900. Segundo a montadora, o lote inicial foi vendido em pouco mais de duas semanas e antes do prazo da promoção que terminou na segunda-feira, 31.

A do Territory às concessionárias da marca no País – também na versão mais barata, SEL, por R$ 165.900 – estava prevista para setembro e as primeiras entregas para o fim do mês, mas a Ford informa que conseguiu antecipar a data e já iniciou o faturamento das primeiras unidades.



“A aceitação do Territory foi excelente, mesmo antes do início da campanha de lançamento”, diz Antonio Baltar Jr., diretor de vendas da Ford. Quem conseguiu encomendar o carro na pré-venda ganhou um pacote especial que inclui as três primeiras revisões grátis e um ano de seguro pago, além da entrega do veículo em casa com o serviço de desinfecção Ford Clean. “E quem não aproveitou a pré-venda continua a dispor das melhores condições de financiamento e seguro, dois pilares que garantem o baixo custo de posse do veículo”, acrescenta Baltar.



Segundo ele, a Ford continua a oferecer condições de financiamento para o Territory com carência de 90 dias para o primeiro pagamento e prestações reduzidas até fevereiro de 2022, para aqueles que pagarem entrada de 50% e 48 parcelas. Outra opção é plano de 18 meses, também com entrada de 50%, com carência de 30 dias e taxa reduzida de 0,79% ao mês. O seguro, como promoção de lançamento, sai por 1,9% do preço do veículo, bastante abaixo dos 6% usuais cobrados na categoria.