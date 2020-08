Ford registra mais de 165.000 pedidos da nova linha Bronco em três semanas

A pré-venda da nova família Bronco nos Estados Unidos teve uma receptividade sem precedentes na história da Ford: mais de 165.000 clientes fizeram o depósito de US$ 100 nas três primeiras semanas para reservar o SUV - (Foto: Reprodução/Ford)

A pré-venda da nova família Bronco nos Estados Unidos teve uma receptividade sem precedentes na história da Ford: mais de 165.000 clientes fizeram o depósito de US$ 100 nas três primeiras semanas para reservar o SUV. E mais de 13 milhões de pessoas sintonizaram na televisão ou buscaram as redes sociais para conhecer os novos modelos.

Poucas horas depois da revelação da nova linha 4x4, no dia 13 de julho, a hashtag #FordBronco dominou as plataformas das mídias sociais e foi o assunto mais comentado do Twitter nos EUA. Tornou-se também o principal tema de pesquisa do Google, atraindo mais de 5,4 milhões de visitantes ao site da Ford nas primeiras 48 horas, em busca de informações e reservas. No total, o site já soma até agora de mais de 19,5 milhões de visitantes.

Modelo com duas portas

No dia seguinte, todas as 2.000 unidades da edição especial Bronco Sport First Edition estavam esgotadas. O mesmo ocorreu com os modelos Bronco First Edition de duas e quatro portas, que tiveram a produção duplicada para 7.000 unidades para atender os interessados.

55 anos de história

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os utilitários com tração nas quatro rodas ganharam uma popularidade crescente nos Estados Unidos. Usando a experiência que adquiriu produzindo mais de 270.000 veículos com tração 4x4 para as Forças Aliadas durante o conflito, a Ford desenvolveu o Bronco – veja neste show de slides a evolução do modelo.

Combinando a robustez militar com um padrão maior de conforto para uso civil, o modelo foi apresentado em 11 de agosto de 1965 – apenas um ano depois do Mustang –, como modelo 1966. Vem desde então o seu apelido G.O.A.T. (Goes Over Any Terrain, ou “Supera qualquer terreno”), expressando o seu desempenho 4x4. O Bronco continuou sendo produzido durante três décadas, até 1996, retornando agora com uma geração totalmente nova, acompanhada também do lançamento do seu nome como marca.

Para celebrar os 55 anos do Bronco, a Ford está promovendo várias ações nos Estados Unidos, que incluem a exibição de conceitos e acessórios e a série de eventos Bronco Off-Roadeo, grandes circuitos off-road em quatro cidades para o público poder testar o modelo. A Ford anunciou também a volta do modelo de competição Bronco R na próxima SCORE Baja 1000, tradicional competição off-road que será realizada em novembro.