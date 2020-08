Evento gratuito sobre Marketing e Vendas para empreendedores acontece nesta terça-feira (04)

O bate-papo terá como convidado o especialista Marcos Gaubert. - (Foto: Divulgação/InLine Group)

Devido ao sucesso da última conferência online com intuito educacional, amanhã (04), o InLine Group realizará uma live com o tema “Marketing e Vendas: o alinhamento ideal para resultados de sucesso”. A transmissão acontecerá às 19h, no horário de Brasília, no YouTube, e o bate-papo terá como convidado o especialista Marcos Gaubert.

O objetivo da conversa é explicar qual é a importância de sempre manter esses dois pontos em harmonia e como você pode aplicar isso no dia a dia da sua empresa, com conceitos aplicáveis para estudantes, profissionais e empresários. Afinal, o Marketing desempenha uma função de “suporte” para o setor de Vendas. Independentemente do tamanho do seu negócio, são a divulgação de produtos, anúncios e materiais desenvolvidos com o nome da marca que despertam o interesse dos clientes para que o time de vendas atue de forma eficiente.

Para exemplificar como tudo isso funciona na prática, o conteúdo será conduzido diretamente do Canadá por Marcos Gaubert, que possui mais de 15 anos de experiência nas áreas de Marketing e Vendas em multinacionais, pequenos varejos, empresas de software e agências de marketing. Agora, ele se dedica a compartilhar seus conhecimentos sobre internet, vendas e negócios.

As inscrições para o evento virtual são gratuitas e podem ser feitas neste link. Após a confirmação, um e-mail com as instruções de acesso será enviado 1h antes da live.