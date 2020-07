Curso gratuito destaca a importância do Inbound Marketing para empresas digitais

O tema é “Inbound Marketing: conecte-se com o seu público!”, com conteúdo ministrado por Tainah Subtil, Gestora de Contas da RD. - (Foto:Divulgação)

Não há dúvidas de que, atualmente, um dos principais desafios para os departamentos de marketing das empresas é a comunicação com seu público. Isso porque, com a dinamicidade e rapidez que novas tecnologias trouxeram ao mercado e à população, aliado ao número crescente de concorrentes diretos das companhias, os consumidores se tornaram mais minuciosos e exigentes durante suas compras.

Diante deste contexto, o questionamento que fica é: como ser assertivo no trato com as nossas perspectivas? Aplicar estratégias no ambiente digital é essencial, isso todas as empresas já sabem. Por outro lado, muitas ainda desconhecem a importância do Inbound Marketing para seus negócios.

Para alcançar novos públicos e converter visitantes do site em leads, e estes em cliente, o marketing de conteúdo tem sido uma das principais estratégias entre as organizações. Para te ajudar a conhecer essa estratégia, a InLine Group, em parceria com a Resultados Digitais, oferece gratuitamente o primeiro webinar sobre o tema “Inbound Marketing: conecte-se com o seu público!”, com conteúdo ministrado por Tainah Subtil, Gestora de Contas da RD. A videoconferência com intuito educacional acontece hoje (07), às 19h30 (no horário de Brasília) e 18h30 (horário de MS).

O Inbound Marketing (também conhecido como Marketing de Atração) é uma estratégia amplamente utilizada no universo online que visa atrair, converter e encantar clientes através de materiais segmentados e de alta qualidade. Neste webinar, nosso objetivo é explicar como isso funciona na prática, além de apresentar outras estratégias digitais imprescindíveis para as marcas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste link: http://bit.ly/31xbkLp. O evento é livre para todos os públicos - empresários, estudantes e entusiastas podem (e devem!) participar. Após a confirmação, um e-mail com o link de acesso será enviado 1h antes da transmissão.