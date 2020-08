Em ação preventiva contra Covid-19, Igreja vira polo de atendimento de grupo de médicos voluntários

O atendimento será realizado no Polo Morada, localizado na Igreja Morada na Rua Barão do Rio Brando 1967 - centro, em frente ao antigo Rádio Clube Cidade. - (Foto: Arquivo)

Chamado de Médicos pela Vida Brasil, o projeto que tratará preconcemente pessoas do grupo de risco e profissionais da linha de frente, dará inicio as atividades de combate ao Covid-19 em Campo Grande. O atendimento será realizado no Polo Morada, localizado na Igreja Morada na Rua Barão do Rio Brando 1967 - centro, em frente ao antigo Rádio Clube Cidade.

Focado em pessoas já diagnosticadas ou com suspeita, com sintomas leves do 1º ao 5º dia e acompanhantes de diagnosticados positivos para Covid, a ação também atenderá profissionais da Saúde, da área da Segurança e trabalhadores da linha de frente, com comprovação com o principal objetivo de prevenção, além de pessoas pertencentes ao grupo de risco, como: idosos, hipertensos, obesos, diabéticos e doenças pulmonares obstrutitivas crônicas.

Para o Médico Toxicologista e Nutrólogo, Sandro Benites, essa será uma ação pioneira dentro do Brasil. "Não existe abordagem em massa contra a Covid. Estamos criando uma plataforma, que ninguém imaginou, para o tratamento precoce do vírus", explicou.

Para ser atendido, o cidadão deve se dirigir ao local, de segunda à sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h, portando os documentos pessoais, como: RG, CPF, Carteira do SUS, Carteira Funcional (comprovação da área de atuação) e o laudo de contactantes de pacientes positivos para Covid em isolamento domiciliar, se possuir.

"O tratamento preventivo só será realizado mediante a autorização e não garante imunidade para os pacientes. Importante salientar que os medicamentos preescritos no Polo Morada, não serão distribuidos no local. Com a receita, os pacientes deverão ir até às Unidades de Saúde da Rede Pública para a retirada." esclareceu o Médico Cirurgião Vascular, Dr Mauri Comparin.

O médico Intensivista e Clínico, Dr César Augusto Sobrinho, explicou que os pacientes que receberem a receita e começarem o uso dos medicamentos, serão monitorados pela TeleMedicina, especialmente nos primeiros dez dias de atendimento. "O paciente que entrar em contato com o vírus e desenvolver a doença, será acompanado, evitando que evolua para as fases mais avançadas e mais graves dessa doença."

Voluntariado

A igreja que já tem uma rotina com voluntários, nesse momento muda o foco e convoca profissionais da saúde para fazerem parte da ação.

"Se a pessoa puder doar algumas horas para nos ajudar no enfrentamento da Covid-19, será bem vindo. Todo voluntariado é necessário nesse momento. Temos a ciência que com a divulgação dessa ação e a procura aumentará", explicou o anfitrião do Polo, Médico Clínico Geral e pastor da Igreja Morada, Henrique Maia.

Serviço

Para ser vonluntário, é preciso ser médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, assistente social ou formandos dessas áreas do penúltimo e último semestre.

Para mais informações ligue para 67 3315-1967, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.