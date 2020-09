Vantagens de quem tem Religião!

Wilson Aquino**Jornalista e Professor - (Foto: Divulgação)

Fé e Religião são extremamente importantes na identidade do indivíduo. Se ambas forem alicerçadas nos princípios e mandamentos de Deus então, são capazes de proporcionar efeitos positivos muito maiores e poderosos na vida de todos aqueles que as interiorizarem e as refletirem em seus atos e ações cotidianas.

Estudos e pesquisas de denominações Cristãs e outras religiões descobriram que as pessoas que possuem uma religião, vivem mais e muito melhor que as outras, além de serem mais saudáveis, mais felizes e mais propensas a contribuírem para o bem-estar da sua comunidade.

Existem pessoas que não têm religião alguma, entretanto são bem-sucedidas, financeiramente inclusive, porque exercem uma fé muito grande de que podem alcançar sucesso, fazer fortuna, sendo persistente e perseverante em determinadas áreas. Acabam conseguindo êxito porque todo esforço tem suas compensações. Entretanto, sucesso de qualquer natureza a quem tem religião, é muito melhor. A pessoa, ou pessoas envolvidas nessas condições, recebem mais qualidade de vida.

É verdade também que toda religião em que os pilares dela são Deus e Jesus Cristo os benefícios à vida das pessoas envolvidas são muito maiores, pois vivem muito melhores, não apenas aos olhos dos homens, mas no mais importante: aos olhos de Deus.

Ainda de acordo com os estudos e pesquisas, religiosos se tornam mais propensos a fazerem o trabalho voluntário, doar para a caridade e se filiarem a associações e grupos;

Possuem relacionamentos sociais mais saudáveis e casamentos mais estáveis, assim como redes sociais mais amplas. São mais propensos a se casarem e menos de se divorciarem, além de expressarem graus mais elevados de satisfação com o cônjuge.

São cerca de 30% mais aptos a dizerem que são felizes e possuem menos taxas de depressão e menos ansiedade. E eis mais uma boa notícia que esses mesmos estudos e pesquisas constataram há tempos: Religiosos tendem a viver 7 anos a mais do que as pessoas que não são religiosas.

Ninguém pode ignorar a importância mundial da religião, na política, na resolução de conflitos, no desenvolvimento econômico, na ajuda humanitária e muito mais.

De acordo com o Élder Dalling H. Oaks, do Quorum dos Doze Apóstolos de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, 84% da população no mundo se identifica com uma determinada religião. Porém, 77% dos habitantes do mundo vivem em países com restrições elevadas ou muito elevadas relacionadas à liberdade religiosa. Ele diz que entender a religião e a sua relação com as preocupações mundiais e com os governos é essencial para tentar melhorar o mundo em que vivemos.

Todos os governos deveriam assegurar a liberdade religiosa para seus cidadãos. Entretanto, lamentavelmente isso não ocorre em inúmeros países do mundo, onde pessoas são perseguidas, discriminadas e até mortas por conta da religião.

O Artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas declara: “Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular”.

A Constituição Brasileira, no Artigo 5º dos Direitos e Garantias Fundamentais do Indivíduo, também é bem clara a esse respeito da liberdade religiosa: “VI – É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias”.

O Senhor também nos ensina sobre a importância da religião. No Livro de Tiago (1:27) Ele diz: “A Religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se imaculado do mundo”, ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas e amar e ajudar o próximo dentro das suas possibilidades e não se corromper com as coisas do mundo.

