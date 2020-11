Saiba a melhor data para se aposentar

Carolina Centeno é Advogada Previdenciária e Trabalhista - (Foto: Divulgação)

É comum que as pessoas tenham dúvidas sobre a data para se aposentar. Isso acontece porque há inúmeras possibilidades de aposentadoria. Ainda mais com a Reforma da Previdência, que definiu noras regras previdenciárias. E aumentou de forma significativa suas alternativas de aposentadoria.

Contudo é preciso ter muito cuidado! Pois, um erro de avaliação na hora de decidir a melhor data para você se aposentar pode custar caro! Dessa forma, o Planejamento de Aposentadoria se torna a melhor maneira para você descobrir qual a data mais vantajosa para você se aposentar!

Como descobrir a melhor data para se aposentar?

Pela regra geral da aposentadoria hoje, os homens se aposentam com 65 anos e as mulheres com 62. No entanto, existem outras possibilidades. Já que temos 5 regras de transição que podem te ajudar a realizar a melhor aposentadoria. Com elas, é possível modificar a idade que você vai se aposentar. Além da aposentadoria especial, contagem de tempo especial para aposentadoria, averbação de tempo, entre outros.

Devido as inúmeras possibilidades de aposentadoria é muito fácil haver um ‘erro no percurso’ que faça você se aposentar com a idade menos vantajosa.

Isso acontece principalmente quando você deixa para pensar na sua aposentadoria no momento de se aposentar. Assim, fica mais complicado e demorado formar o seu histórico profissional; Juntar a documentação necessária; Fazer todos os cálculos; Analisar as possibilidades de aposentadoria; E finalmente descobrir a melhor idade para você se aposentar.

Por isso eu afirmo sem sombra de dúvidas: Quem deixa a sua aposentadoria para a última hora tem grandes possibilidades de perder dinheiro.

Dessa forma, para fazer a melhor aposentadoria, o ideal é que você faça o seu planejamento previdenciário! Através do planejamento você descobre a melhor idade para se aposentar! E ainda vai descobrir o que pode fazer para ter o benefício de aposentadoria que deseja!

Daqui a pouco eu vou explicar melhor para você como funciona o planejamento. Pois, agora, quero te contar o que você pode perder ao se aposentar com a idade menos vantajosa!

O que você pode perder por se aposentar na data menos vantajosa

Normalmente o que as pessoas fazem. Esperam chegar o momento da aposentadoria para começar a pensar sobre isso. Pois essa é a forma mais fácil de você se aposentar com a idade menos vantajosa.

Há grandes possibilidades das pessoas que se aposentam logo que atingem os benefícios para se aposentadoria, perderem um valor considerável no benefício de aposentadoria.

Isso acontece porque ao deixar a aposentadoria para última hora não é feita a análise adequada. Às vezes trabalhar 6 ou 8 meses a mais pode fazer uma diferença significativa no seu benefício de aposentadoria.

Estou fazendo essa postagem porque são inúmeros casos que vemos no escritório de pessoas que se aposentam com a idade menos vantajosa. E a consequência é trabalhar mais do que precisavam; Ou pior, trabalharem alguns meses a menos e terem prejuízos de 30 ou 40% no benefício de aposentadoria.

Sim, se aposentar com a idade menos vantajosa pode fazer com que você perca muito. Vou citar aqui um exemplo prático de uma professora que nos procurou! Ela se aposentaria em julho de 2020, recebendo 3.309,00 de benefício. No entanto, fizemos o planejamento de aposentadoria e descobrimos que se a mesma professora se aposentasse em abril de 2021, ou seja, nove meses mais tarde, poderia ter o benefício de R$ 4.915,69! Essa é uma diferença de praticamente R$1.600 por mês!

Veja que se aposentando na idade mais vantajosa a professora conseguiu aumentar e em mais de 40% o seu benefício de aposentadoria!

Mas, isso, só foi possível através do Planejamento Previdenciário. Por isso, vou te explicar agora como esse Planejamento funciona!

Como funciona o Planejamento Previdenciário na prática

O Planejamento Previdenciário na prática funciona através de etapas importantes conforme veremos a baixo!

Histórico de trabalho

Busca das provas necessárias

Comparação do histórico com as provas

Realização os cálculos previdenciários

Descoberta da melhor modalidade de aposentadoria

Entrega da documentação completa para você informando: a melhor idade para a sua aposentadoria, melhor modalidade de aposentadoria, valor da aposentadoria. E ainda todas as demais possibilidades de aposentadoria para você!

Vamos ver agora com calma cada uma dessas etapas para que você entenda melhor!

Histórico de trabalho

Funciona assim: nós vamos anotar todas as profissões que você já trabalhou na vida. Destacando se há algum tipo de tempo especial. Já que o tempo especial é mais vantajoso para a sua aposentadoria! Analisamos também se há possibilidade de averbação de tempo trabalhado e após ter tudo anotado vamos para a próximas etapa: as provas!

Busca das provas

Nós só podemos usar para a sua aposentadoria o tempo que possa ser devidamente comprovado! Por isso, precisamos descobrir se há provas para todos os trabalhos informados no seu histórico. Caso você não tenha todas as provas necessárias, eu como sua advogado posso ir atrás dessa documentação para você! O objetivo é que você faça a aposentadoria mais vantajosa.

Comparação do histórico com as provas

Após essa busca é preciso comparar todo o seu histórico profissional com as provas que coletamos. Assim, nessa etapa descobrimos o tempo de trabalho que realmente será considerado na hora da sua aposentadoria. Depois começa a etapa mais delicada, precisamos realizar os cálculos previdenciários!

Realização dos Cálculos Previdenciários

Precisamos ter o máximo de cuidado nessa etapa, pois qualquer erro pode significar uma redução significativa no seu benefício de aposentadoria. Com base no que pode ser comprovado no seu histórico profissional nós começamos a fazer os cálculos, para enfim, podermos analisar todas as suas possibilidades de aposentadoria!

Descoberta a melhor modalidade de aposentadoria

Chega a hora de ver todas as regras previdenciárias. Refazer o cálculo com cada modalidade e assim descobrir qual a melhor idade para você se aposentar, para que tenha o benefício de aposentadoria mais vantajoso!

Entrega a documentação para você!

Após toda a análise você vai receber em mãos todas as suas possibilidades de aposentadoria. E a nossa indicação mostrando a idade mais vantajosa para você se aposentar. E claro, apontamos o caminho que você deve seguir para conquistar a melhor aposentadoria!

Para descobrir a melhor idade para você se aposentar, o caminho ideal é fazer o planejamento previdenciário, o mais cedo possível.

Assim você descobre o que pode fazer hoje, para conquistar a aposentadoria que deseja amanhã. Atitudes simples vão te ajudar a ter o benefício mais vantajoso.

Fico muito feliz por você estar lendo essa postagem! Esse é um sinal de que você quer sabe mais sobre os seus direitos. Acredite, conhecimento é libertador! Por isso, ao conhecer os seus direitos você se empodera e passa a ter artifícios para se aposentar da forma que deseja!

*Carolina Centeno é Advogada Previdenciária e Trabalhista. Formada em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Inscrita na OAB/MS sob o nº17.183. Especialista em Direito Previdenciário e Direito Sindical. Coordenadora Adjunta do Estado de Minas Gerais do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP). Palestrante. Contato: atendimento@arraesadvogados.com.br