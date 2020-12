Maioria dos leitores do portal "A Crítica" vai usar o 13º para quitar dívidas

Real - (Foto: Fábio Motta/Estadão)

Aquele alívio no final do ano muitas vezes não vem em formato de descanso. É o caso do 13º salário, que veio antecipadamente para os 77,4 mil servidores públicos de Mato Grosso do Sul.

Este ano para os servidores públicos ativos e inativos de MS, o governo pagou montante de R$ 473,7 milhões, em data escolhida pelos próprios servidores, por meio de enquetes realizadas pelo próprio governo. Em Campo Grande, de acordo com o divulgado pela prefeitura, este ano, os servidores vão ter o dinheiro depositado na conta no dia 16 de dezembro, garantindo mais uma vez o pagamento do 13º.

O secretário Municipal de Planejamento e Finanças, Pedro Pedrossian Neto, destaca que o provisionamento começou em janeiro deste ano. “Todos os anos já em janeiro começamos a provisionar o dinheiro do 13º salário. Sabemos que sem planejamento e boa gestão isto não seria possível, pois quando assumimos a Prefeitura pegamos folhas atrasadas”, diz.

Com a pandemia da Covid-19 a Prefeitura assegurou um montante de R$ 100 milhões.

Na enquete realizada pelo site do portal A Crítica com início no último sábado (28) e com término hoje (05) quis saber: “O que você pretende fazer com o 13º salário?”.

O resultado apontou que, 61% pode utilizar para quitar dívidas, 15% farão compras de natal e ano novo, outros 15% pretendem criar reservas de emergência e 7% apostam em um investimento.

Nova enquete

Você apoia a volta de algumas medidas restritivas como o toque de recolher na capital?