Maioria dos leitores do portal "A Crítica" não vai passar o fim de ano com familiares e amigos

Familiares e amigos reunidos na Cidade do Natal no ano passado - (Foto: Divulgação)

Quando o ano chega ao fim, é hora de juntar amigos e família para confraternizar. Seja no Natal ou no ano novo, a tradição inclui festas, ceias e reuniões. No entanto, devido à pandemia do novo coronavírus, o cenário em 2020 não será o mesmo.

Além das medidas de prevenção da infecção pelo coronavírus, é preciso considerar outro fator importante: a saúde mental. Pessoas que vêm enfrentando muito tempo de isolamento já podem estar sentindo sinais de humor depressivo e ansiedade. O suicídio é uma ameaça real.

Apesar de ser uma época de comemorações, surge ou se intensifica, com a aproximação de dezembro, um sentimento de tristeza para parcela significativa da população.

Na enquete realizada pelo portal A Crítica com início no último sábado (14) e com término hoje (21) quis saber: “Você vai participar das festas de fim de ano com os amigos e família?”

O resultado apontou que 64% não vão, já 36% das pessoas alegaram que vão participar de comemorações.

Nova enquete

Fim de ano é considerado o melhor momento para os comerciantes, e mesmo com a pandemia este ano não deve ser muito diferente dos anteriores. Conforme um levantamento desenvolvido pela Fecomércio e Sebrae/MS e divulgado na última quinta-feira (19), o Black Friday 2020 deve movimentar R$ 200 milhões em compras dos consumidores no Mato Grosso do Sul, sendo a maioria móveis, eletrodomésticos ou eletrônicos com 51%.

A Crítica quer saber: Você pretende comprar na Black Friday?