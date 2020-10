Maioria dos leitores do portal A Crítica não se candidataria para ser voluntário na vacina da Covid

Vacina - (Foto: Reuters/Agência Brasil)

Os testes para a vacina contra o vírus que “virou” o mundo de cabeça para baixo, sofrem de constantes incertezas. As vacinas em produção precisam ser seguras para a distribuição em massa e para que isso aconteça não há outro caminho a não ser testar. Claramente, para isso há uma série de protocolos antes mesmo de pedir por voluntários.

Recentemente a vacina desenvolvida pela farmacêutica espanhola, Archivel Farma, recebeu autorização para ensaio clínico internacional, segundo a empresa, a vacina batizada de Ruti, foi inicialmente projetada para a tuberculose e também pode ser eficaz contra infecções virais como o Coronavírus. A farmacêutica recebeu a aprovação da Administração Nacional de Medicamentos, Alimentos e Tecnologia Médica (ANMAT) da Argentina para conduzir um teste clínico.

Em Campo Grande o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, já começou os testes da CoronaVac, vacina da farmacêutica Sinovac Biotech. As vacinas serão aplicadas entre 800 e 1.000 profissionais de saúde, eles receberão duas doses de uma vacina inativada (com o vírus morto). A segunda dose será aplicada com intervalo de duas semanas da data da primeira dose.

A CoronaVac está sendo desenvolvida e testada no Brasil em parceria com o Instituto Butantan. Metade dos voluntários receberá a CoronaVac e a outra metade placebo, num sistema randomizado de vacinação.

Na enquete realizada pelo A Crítica com início no último sábado (24) e com término hoje (31) quis saber: “Você se candidataria para ser voluntário nos testes da vacina contra a Covid-19?”

O resultado apontou que 57% não se candidatariam para os testes, já 42% se candidatariam como voluntários.

