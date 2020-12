Maioria dos leitores do portal "A Crítica" não pretende viajar neste fim de ano

Em decorrência da pandemia e do estado de alerta de muitos municípios, viajar pode não ser a melhor alternativa para comemorar a virada - (Foto: Hanelise Brito/A Crítica)

O tão aguardado feriado de fim de ano está a menos de uma semana, mas para muitos, a comemoração promete ser bem diferente dos anos anteriores, dessa vez podemos contar com normas mais rígidas. Em decorrência da pandemia e do estado de alerta de muitos municípios, viajar pode não ser a melhor alternativa para comemorar a virada.

De todos os destinos para visitar a família, amigos ou relaxar, Mato Grosso do Sul conta com sete cidades em grau de risco extremo de contaminação da Covid-19, Campo Grande, Dourados, Amambai, Bela Vista, Aquidauana, Naviraí e Sete Quedas, estão na lista. As categorizações são feitas pelo “Prosseguir”, que monitorou a 50º semana epidemiológica.

Um dos principais destinos para o ecoturismo do Estado, também se encontra em risco, Bonito se junta com outras 51 cidades em alto risco de contaminação, sendo colocada sob bandeira vermelha pelo “Programa Prosseguir”, do governo do estado. Em todos os 52 municípios, apenas atividades essenciais e não essenciais de baixo risco podem funcionar.

As medidas de restrição para o final de ano continuam as mesmas para o feriado de natal. Em Campo Grande, todos os estabelecimentos e atividades com atendimento ao público devem funcionar com lotação máxima de 40% de sua capacidade permitida e ainda limitados ao máximo de 80 pessoas, inclusive templos, igrejas, festas, eventos esportivos e campeonatos de qualquer natureza.

Independente de viagens, atenção é para o toque de recolher, que na Capital continuará até dia 05 de janeiro, nesse período não será permitida a circulação de pessoas nas ruas a partir das 22h até as 05h do dia seguinte. O descumprimento das medidas deste Decreto acarretará a responsabilização civil, administrativa e penal dos agentes infratores, que poderão responder por crimes contra a saúde pública e contra a administração pública em geral.

A enquete realizada pelo site do portal A Crítica com início no último sábado (19) e com término hoje (26) quis saber: “Você vai viajar neste fim de ano?”

O resultado apontou que 80% dos leitores, não possuem a intenção de viajar no final de ano, já 20% pretendem passar a virada fora da cidade.