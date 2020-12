Maioria dos leitores do portal "A Crítica" não pretende gastar muito com presentes no natal

As vendas do e-commerce no Brasil em 2021 devem crescer 26% - (Foto: Felipe Ribeiro/A Crítica)

Com somente seis dias para o natal, o comércio de Campo Grande está aquecido, conforme a pesquisa feita pelo site Cuponomia, portal que reúne ofertas e cupons de desconto compras no e-commerce, cinco em cada dez consumidores podem comprar produtos de moda para presentear nesse natal.

A pesquisa indicou que 55% dos entrevistados devem adquirir itens como roupas, sapatos e bolsas, 42% devem apostar no segmento de eletrodomésticos e 26% em itens de decoração.

De acordo com o site InfoMoney, as compras online devem continuar a ser tendência mesmo no pós pandemia, o E-commerce foi impulsionado pelo isolamento social na pandemia. A pesquisa realizada pela EbitNielsen prevê que, no quarto trimestre, 95% dos consumidores que compraram online pretendem continuar com o hábito.

A enquete realizada pelo site do portal A Crítica com início no último sábado (12) e com término hoje (19) quis saber: “Você pretende gastar muito com os presentes de Natal?”

O resultado apontou que, 84% não pretendem gastar muito nos presentes, já 15% preferem gastar um pouco mais nos valores.