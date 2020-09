Maioria dos leitores do portal "A Crítica" não apoia o retorno do ensino presencial em 2020

Volta as aulas - (Foto: Divulgação SED)

Desde o início da pandemia do novo Coronavírus a educação foi alvo de discussão, agora com todos mais habituados ao novo painel a dúvida segue com um novo ar.

Aguardando o resultado dos efeitos do decreto publicado no Diário Oficial de Campo Grande no dia 14 de setembro, que autoriza a volta às das aulas presenciais de berçários e escolas particulares de ensino infantil, as redes de ensino Municipal e Estadual estão de portas fechadas oficialmente até o dia 8 de outubro. Porém conforme informado pela REME e SED essa data poderá ser prolongada.

De acordo com o médico infectologista, Dr. Alexandre Motta em entrevista concedida ao Sindicato dos Professores a pressão econômica e o ano letivo não podem estar acima das vidas. “O mercado quer a volta das aulas porque visam à economia, pensando que a pessoa pode voltar a trabalhar e colocar a responsabilidade da segurança e da saúde de seus filhos na escola, o que não é verdade”.

Em coletiva feita no dia 15 de setembro, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarou que o vírus pode matar crianças, mas as crianças tendem a ter uma infecção mais branda. “Há poucos casos graves e mortes por Covid-19 entre crianças e adolescentes”.

Segundo dados da organização, menos de 10% dos casos notificados ocorrem em pessoas com menos de 20 anos. Porém o diretor-geral salienta que novas pesquisas são necessárias para identificar os fatores que colocam crianças e adolescentes em maior risco.

Na enquete realizada pelo site do portal A Crítica com início no último sábado (19) e com término hoje (26) quis saber: “Você apoia o retorno do ensino presencial em escolas públicas ainda no ano de 2020?”.

O resultado apontou que 78% não apoiam o retorno, já 21% estão de acordo com a volta às aulas.

