Maioria dos leitores do portal "A Crítica" é a favor do toque de recolher

O toque de recolher - (Foto: Divulgação)

Alvo de altos e baixos, o toque de recolher na capital sul-mato-grossense foi e ainda é algo que apesar de não deixar a economia da Capital morrer, deixa os munícipes com um pé atrás.

O toque de recolher, fez parte do pacote de medidas implantado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, para a contenção do novo Coronavírus. Sendo estudado a cada 15 dias, os horários foram alterados diversas vezes de acordo com a necessidade, isso permitiu que os campo grandenses ficassem um pouco mais a vontade, mas de acordo com os boletins divulgados pela SES e SESAU, isso contribuiu para que a curva de crescimento no Estado registrasse diversas variações.

Atualmente Campo Grande se encontra livre do horário limitado, mas para secretário da Semadur (Secretário Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana), Luís Eduardo Costa em entrevista no dia 29/09 para a redação, os horários podem ajudar em outras demandas. “Tivemos um grande índice de pessoas que se envolviam em acidentes de trânsito, ocupando uma alta taxa de leitos nas unidades hospitalares. Mas com o toque de recolher começando às 20h, 22h, 23h, vimos esses índices diminuírem”.

Para o prefeito, a prorrogação do horário já não surtiria mais efeito, a Capital está sem a medida desde o dia 15 deste mês, é a primeira vez em sete meses, segundo o “Painel Covid-19” (Sistema de monitoramento do IBGE sob a pandemia), a média móvel da capital se manteve estável.

Na enquete realizada pelo site do portal A Crítica com início no último sábado (17) e com término hoje (24) quis saber: “Você é a favor do toque de recolher em Campo Grande?”.

O resultado apontou que 54% são a favor, já 45% não são a favor da medida.

Nova enquete

