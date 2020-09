Maioria dos leitores do portal "A Crítica" diz não estar passando por dificuldades financeiras na pandemia

O resultado apontou que 54% dos leitores não estão passando por dificuldades, já 41% dizem estar com dificuldades e 4% passaram por dificuldades apenas no começo - (Foto: Edemir Rodrigues/SECOM MS)

Com a pandemia do novo coronavírus diversas medidas para impedir o agravamento do cenário, foram impostas e influenciam diretamente no bolso da população.

De acordo com pesquisa divulgada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), a necessidade de mudar o comportamento de vendas diante o cenário pandêmico é crescente, dos mais de 200 empresários entrevistados pela entidade 82,4% preveem mudanças na forma de realizar negócios. Ao olhar do empresário a situação não é das melhores, 51,2% enxergam uma estagnação do seu negócio pelos próximos 12 meses. E a recuperação é prevista para longo prazo, 51% acreditam que o mercado deve levar até um ano para retomar à normalidade.

Apesar dos cenários, boa parte dos empresários pretendem contornar o momento de crise, 57,14% pretendem cortar despesas e investir em novas formas de vendas.

Na enquete realizada pelo site do portal A Crítica com início no último sábado (29) e com término hoje (5) quis saber: “Você está passando por dificuldades financeiras na pandemia?”

O resultado apontou que 54% dos leitores não estão passando por dificuldades, já 41% dizem estar com dificuldades e 4% passaram por dificuldades apenas no começo.

