Maioria dos leitores do portal "A Crítica" conseguiu ficar em dia com as contas de janeiro

Central de atendimento do IPTU em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

O início de um novo ano pode ser positivo para muitos, mas os boletos do primeiro mês do ano não dão folga. Ao colocar a ponta do dedo em 2021, o campo-grandense foi bombardeado novamente com o material escolar, IPVA e IPTU, já somados com os respectivos reajustes nas contas de água e luz.

No primeiro dia do ano, o Procon/MS divulgou o resultado de um de seus levantamentos sobre o preço do material escolar e a conclusão foi uma diferença de 745% nos materiais.

Além dos materiais, muitos munícipes aproveitaram para pegar desconto de 20% no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), resultando em R$ 106.382.438,49 arrecadados com o imposto até o dia 8 de janeiro pela prefeitura de Campo Grande. Para quem ainda deseja pegar esse desconto, ele vigora até 10 de fevereiro, o pagamento à vista garante um abatimento de 10%.

A enquete realizada pelo site do portal A Crítica com início no último sábado (26) e com término hoje (02) quis saber: “Você conseguiu ficar em dia com todas as contas do início do ano?”

O resultado revelou que 61% dos leitores conseguiram fechar as contas, já 38% não conseguiram dar conta dos impostos.

Nova enquete

Você é a favor do cancelamento do ponto facultativo no Carnaval?