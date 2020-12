Maioria dos leitores do portal "A Crítica" apoia a volta de medidas contra a Covid-19

O decreto n. 14.551, de 4 de dezembro de 2020, que dispõe sobre toque de recolher e regras de funcionamento dos estabelecimentos e atividades econômicas e sociais, em regime especial de prevenção à Covid-19 - (Foto: Secom MS)

Desde segunda-feira (7), os campo-grandenses viram a volta de algumas medidas restritivas contra a Covid, que vieram por meio do decreto 14.551/2020 publicado no último dia 4. De acordo com a Prefeitura as medidas valem até dia 21 de dezembro, ampliando o toque de recolher das 22h para ás 5h, bem como proíbe esportes coletivos, eventos, festas e reuniões, e o transporte deve manter o limite de passageiros em 70%.

Durante a semana algumas entidades como a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul (Abrasel-MS) e Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), voltaram a pedir afrouxamento de algumas das medidas, como o alongamento do toque de recolher em duas horas.

Em nota publicada no site oficial, a Abrasel-MS informou que a mudança no toque de recolher é extremamente preocupante. "O setor vem tentando se recuperar das graves perdas sofridas durante o ano e dezembro é considerado o melhor mês. Essa mudança poderá prejudicar os negócios locais, podendo causar demissões de trabalhadores e até mesmo fechamento de estabelecimentos”.

Na enquete realizada pelo site do portal A Crítica com início no último sábado (5) e com término hoje (12) quis saber: “Você apoia a volta de algumas medidas restritivas como o toque de recolher na Capital?”.

O resultado apontou que, 68% apoiam a volta das medidas restritivas, já 31% discordam da decisão.

