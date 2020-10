Maioria dos leitores do portal "A Crítica" ainda não sabem em quem votar para prefeito

As eleições vão acontecer no mês que vem - (Foto: Marcelo Camargo/ABrasil)

Com 14 candidatos ao cargo de prefeito de Campo Grande já confirmados, as eleições prometem ser um pouco mais calmas que nos anos anteriores.

Os candidatos que tiveram suas candidaturas anunciadas para as eleições de 2020 em Campo Grande foram: Cris Duarte (PSOL), Dagoberto Nogueira (PDT), Esacheu Nascimento (PP), Guto Scarpanti (Novo), João Henrique (PL), Marcelo Bluma (PV), Marcelo Miglioli (Solidariedade), Márcio Fernandes (MDB), Marquinhos Trad (PSD), Paulo Matos (PSC), Pedro Kemp (PT), Sérgio Harfouche (Avante), Sidnéia Tobias (Avante) e Thiago Assad (PCO).

Na enquete realizada pelo site do portal A Crítica com início no último sábado (26) e com término hoje (3) quis saber: “Você já sabe em quem votar para prefeito de seu município?”.

O resultado apontou que 48% não sabem em quem votar, já 40% sabem qual o candidato escolher e 12% não tem certeza.

Nova enquete

Você é a favor das medidas que estão sendo afrouxadas pela Prefeitura de Campo Grande para conter a pandemia da Covid?