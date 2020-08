Maioria dos leitores do portal "A Crítica" acredita que proibição de consumo de bebidas alcoólicas em Campo Grande ajudou no combate a pandemia' - (Foto: Pixabay)

Do último dia 11 até 16, a Prefeitura de Campo Grande instaurou o decreto que proibiu o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, como forma de reduzir o número de acidentes de trânsito e aglomerações nos bairros.

O decreto se fez presente diante do acordo de flexibilização de medidas restritivas entre Defensoria Pública e a Prefeitura de Campo Grande, logo após a Defensoria Pública do Estado entrou com ação pedindo o lockdown para evitar o agravamento da situação.

Mesmo com o decreto os números se mantiveram nos dias 12 e 16 de agosto. Conforme o Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria do Estado de Saúde (SES), na E. E. Lucia Martins Coelho, ponto de testagem rápida convencional, as taxas de positividade nos testes efetuados na quarta-feira (12) e domingo (16) sofreram um aumento de apenas 0,2% nos testes positivos, indicando uma estabilização no número de contágios.

Na enquete realizada desde o último dia 17 até hoje (22) o portal A Crítica quis saber: “Você acredita que o decreto instaurado na última semana proibindo o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos ajudou no combate à pandemia?”

O resultado apontou que 69% dos leitores acreditam que o decreto surtiu efeito, já 30% não concordam que a medida tenha sido efetiva.

Nova Enquete

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) atingiu sua melhor avaliação desde o início do mandato, segundo pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal "Folha de S.Paulo" no dia 13.

A pesquisa indica alta no número de eleitores que consideram o governo ótimo ou bom (aprovação ao governo) e queda entre os que veem o governo como ruim ou péssimo (reprovação). Os percentuais da pesquisa são:

Ótimo/bom: 37%

Regular: 27%

Ruim/péssimo: 34%

Essa taxa de aprovação de 37% é a maior já registrada desde o início do mandato de Bolsonaro.

O portal A Crítica quer saber: Você está satisfeito com o Governo Bolsonaro?