Voluntários escrevem cartas para profissionais da linha de frente no combate à Covid-19

Para agradecer os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19, um grupo de voluntários têm entregado cartas escritas à mão com mensagens de esperança, consolo e gratidão nos hospitais da Capital. Na ação, já foram entregues mais de 1.700 cartas no Hospital Universitário e mais de 750 cartas na Santa Casa de Campo Grande. Todas as cartas foram escritas por integrantes das Testemunhas de Jeová.

O porta-voz local das Testemunhas de Jeová, Denner Mendes, explicou ao Light como surgiu a ideia de entregar mensagens de esperança, neste momento tão difícil.

“Devido a pandemia, temos observado o grande esforço de todos os profissionais que trabalham na linha de frente no combate à Covid- 19. Por esse motivo, decidimos escrever cartas de agradecimento aos profissionais e todas as equipes em geral, que trabalham arduamente arriscando suas próprias vidas para cuidar da saúde de tantas pessoas”, afirmou.

De acordo com Denner, as cartas foram entregues aos profissionais de diversos setores, médicos, enfermeiros, auxiliares, equipe da limpeza e também para colaboradores da área administrativa.

“Em Campo Grande, começamos a escrever há quatro meses e estamos entregando nos Hospitais, UPAs e UBSs. Todas as Testemunhas de Jeová estão envolvidas nesse trabalho, desde crianças aos idosos”, contou.

O porta-voz ressaltou ainda, que todos os cuidados são tomados na produção e distribuição das cartas. “As cartas são colocadas em caixinhas, todas confeccionadas por nós e devidamente embaladas, com todo cuidado de higienização e segurança. A nossa intenção é valorizar a dedicação desses profissionais e o cuidado amoroso que tem oferecido aos pacientes”, disse.

“Pensando na coragem que eles demonstram, acreditamos que essa forma de agradecimento seja útil e que possa ajudá-los. Nós, Testemunhas de Jeová nos sentimos felizes em contribuir de alguma forma, levando consolo e esperança por meio das cartas”, completou.

Questionado se pretendem realizar entrega de mais cartas, Denner afirma que todos estão empenhados em continuar o trabalho. “De forma voluntária, incluindo crianças, adultos e idosos estamos empenhados em escrever mais cartas, e nos próximos dias estaremos realizando mais entregas”, explicou.

Relatos de quem recebeu a carta - Sobre o retorno por realizar este trabalho, Denner conta que todos ficam felizes quando os profissionais recebem e agradecem pelas cartas. Ele relatou alguns dos feedbacks positivos que receberam.

“Meu coração se encheu de alegria e esperança, tem sido dias difíceis para todos mais também creio que o nosso bom Deus nos sustenta nas dificuldades. Agradeço pelo gesto carinhoso de atenção e amor”, relatou uma funcionária da UBSF Nova Esperança.

Uma funcionária disse que havia muito tempo que elas não eram elogiadas por ninguém e a outra disse que se sentiu "vista e valorizada" e que isso iria marcá-la para sempre. “Agradeceram umas cinco vezes antes de eu sair de lá”, contou.

“Recebi a carta em um dia em que eu estava muito ansiosa e ela falava justamente de como lidar com as ansiedades da vida. Há dias eu pensava se as pessoas realmente se importavam com as outras, achei o conteúdo surpreendente e me emocionei bastante”, disse uma fisioterapeuta que recebeu a carta.

