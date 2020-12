Um dos símbolos de Campo Grande, diretoras realizam curta metragem sobre o "olhar das araras"

Estima-se que mais de 700 araras circulem pela área urbana do município - (Fotos: Birding Brasil/Divulgação)

Um dos principais símbolos de Campo Grande são as araras. Em meio as temperaturas típicas da Capital, a beleza e o canto das araras chamam a atenção principalmente no Centro ou no Parque das Nações Indígenas. Estima-se que mais de 700 araras circulem pela área urbana do município.

Pensando nisso, as diretoras Lú Bigatão e Rosiney Bigatão estão gravando desde novembro um curta-metragem que retrata a migração das aves do Pantanal para Campo Grande e a saga para sobreviverem na cidade, convivendo com seus moradores e turistas. Conta com a parceria do Instituto Arara Azul, entre outros colaboradores. O curta está sendo gravado em várias regiões da cidade.

"O filme pretende lançar um novo olhar sobre a presença das araras no meio urbano e a relação que as pessoas têm com as aves e todo o meio ambiente", explicam as diretoras.

Durante essa semana a equipe percorrerá diversos pontos na Capital, geralmente frequentados pelas aves. A próxima etapa é uma viagem ao Pantanal. A expectativa é concluir todo o processo de produção, sonorização, pesquisa e edição até fevereiro do próximo ano. Mais que contar a história das araras em Campo Grande, o curta projeta incentivar a observação das aves na cidade, despertar o amor e o interesse da população para a preservação da espécie.

Campo Grande poderia ser chamada de “a cidade das araras” - (Foto: Birding Brasil)

O filme aborda questões complexas como o desmatamento e as queimadas que as deixam sem morada. A proposta é criar um olhar subjetivo, tudo retratado de maneira poética, onde o espectador possa se colocar no lugar da ave e entender sua relação com o ambiente. São tantas araras que Campo Grande poderia ser chamada de “a cidade das araras”. Tem turista que vem para Campo Grande para observar as araras, segundo pesquisadores.

O Projeto prevê ainda a criação do Circuito das Araras, um roteiro turístico em Campo Grande, identificando os lugares mais frequentados pelas aves, criando um roteiro onde moradores e turistas possam percorrer para observá-las, de carro, a pé ou de bicicleta.