Tradição de família: Por conta de pandemia, amigo oculto é realizado de forma on-line neste ano

Família de Camila Sanabria no Ano Novo de 2020 - (Foto: Arquivo pessoal)

O clima natalino já esta no ar! E com ele, não poderia faltar a famosa tradição de troca de presentes, o "amigo oculto", como é conhecido popularmente. Entretanto, devido à pandemia do Covid-19, esta tradição teve de passar por algumas mudanças. Para que não deixe de acontecer este ano, sites de sorteios on-line, têm dado suporte para aqueles que prezam pela brincadeira.

Para a família da estudante de farmácia, Camila Sanabria, 22, a união para a troca de presentes é tradição desde que ela era criança. Seja no Natal ou Ano Novo, a brincadeira precisa acontecer, para poder terminar, ou dar início ao novo ano de forma unida com os familiares.

“Minha família é pouco dividida, uns moram aqui em Campo Grande e outros em Corumbá e Sorriso (MT), o que durante o ano nos impossibilita, de estar juntos com frequência. Criamos o costume de passar sempre juntos e poder fazer o amigo secreto nessas datas, pois é uma forma de suprir os dias que passamos distantes ao longo do ano”, explicou.

A família que irá se reunir de forma reduzida, organizou o sorteio do amigo secreto de forma on-line, o qual é preciso configura por meio de um site, quantos e quais os familiares que irão participar.

A tela que aparece no site quando é realizado o sorteio

O sorteador on-line, bastante utilizado também para sorteios de prêmios realizados nas redes sociais, como o Instagram, é simples de usar. Após a configuração, basta encaminhar o link por WhatsApp para os participantes e, pronto. O nome da pessoa a qual irá presentear já estará disponível.

“Até meus avós entraram nessa! Eles têm se adequado bastante a tecnologia, devido à pandemia. Temos o habito de fazer chamada de vídeo, devido ao nascimento do meu filho e é por meio da tecnologia que eles têm acompanhado o desenvolvimento do bebê. O amigo secreto eles tiraram de letra”, contou.

Camila ainda ressalta que a festividade é levada muito a sério pela família, a qual possui até uma ‘Comissão Organizadora’, composta com ela, um casal de tios e uma prima, os quais delegam as funções para o restante da família.

A família se reúne todo fim de ano (Foto: Arquivo)

“Temos a comissão feminina e masculina, que é como geralmente revezamos. Escolhemos e resolvemos as coisas com antecedência, e sempre foi assim, quando entramos no mês de dezembro já nos dividimos nas funções pra tudo ocorrer como o planejado. E tem dado certo, todos esses anos”, ressalta Camila.

Entretanto, não é motivo para o trabalho ser responsabilidade apenas desta comissão. Todos possuem uma função, seja ela com os pratos para o cardápio da ceia ou com a decoração para a festividade. “Aqui até os homens são prendados e cozinham, não tem essa de trazerem só o refrigerante não”, brincou.

“A maioria dos homens da minha família cozinha, então não são excluídos destas tarefas, mas têm aqueles que não têm muita habilidade pra isso, estes já vão para a parte da decoração, aluguel de meses e cadeiras, etc. Todos participam de tudo e, assim, cada um faz um pouco. É o que acaba nos unindo desde a organização até o grande dia”, finalizou.

Em ano de pandemia a família teve que se reinventar - (Foto: Arquivo pessoal)

O aplicativo se chama Amigo Secreto On-line e pode ser acessado aqui.

Quer sugerir uma pauta ou contar sua história para o Light? Mande a sugestão para o nosso e-mail: redacao.acritica@gmail.com, pelo nosso WhatsApp (67) 9 9974-5440 ou pelo direct de nosso Facebook ou Instagram.