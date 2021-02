'Super Feira de Quadrinhos' acontece neste sábado em Campo Grande

A ideia que surgiu em novembro do ano passado tem como principal objetivo oferecer aos clientes um espaço extrovertido para as trocas e vendas de gibis - (Foto: Divulgação)

Quando o assunto é troca de figurinhas a Banca Modular é referencia desde a Copa do Mundo de 2010. Buscando sempre inovar com a clientela, foi criada a Super Feira de Quadrinhos, onde a banca faz promoções em todos os quadrinhos e colecionadores também podem participar, comercializando suas próprias edições. Situada na esquina da Rua 25 de dezembro com a Antônio Maria Coelho em Campo Grande, a 3ª edição do evento acontece amanhã (13), das 13h30 às 17h30.

A ideia que surgiu em novembro do ano passado tem como principal objetivo oferecer aos clientes um espaço extrovertido para as trocas e vendas de gibis. Trazendo promoções e títulos exclusivos que se encontram apenas no local, a feira acontece todo segundo sábado do mês, cumprindo com todas as normas de biossegurança, sendo obrigatório o uso de máscaras e álcool no local.

Realizando a tradicional troca de figurinhas nas manhãs dos finais de semana, já há alguns anos, o sócio da banca Daniel Magalhães ressaltou que a procura por um evento como a Super Feira sempre existiu. “O evento é sempre muito bacana, pois recebemos diversos colecionadores com suas mais variadas edições, além das trocas de figurinhas. E saber que esta é uma oportunidade para eles trocarem aqueles gibis que já não são mais interessantes por aqueles que despertam mais curiosidade, é algo muito legal”, contou Daniel.

Colecionadores reunidos para adquirir os seus quadrinhos

Com o diferencial das demais feiras de quadrinhos, está à liberdade dos colecionadores com seus quadrinhos independentes e edições importadas, além de séries completas e edições especiais que chegam até a banca.

“Preparamos mesas para a exposição dos nossos gibis, na calçada mesmo, em frente a banca, e ali também podem ser expostos para venda ou troca as edições dos colecionadores clientes. Eles têm a total liberdade de negociarem como quiserem e, é isso gera a nossa grande feira de quadrinhos”, contou o sócio da Banca Modular Honório Reis.

Interagindo com frequência com os clientes, a Banca Modular está presente nas redes sociais, como Facebook e Instagram (@bancamodular), além de um grupo no WhatsApp, onde são divulgados aos clientes as novidades que chegam na loja. A Banca Modular está aberta todos os dias e o evento é para todas as idades.

Mais informações sobre o evento ou as novidades da Banca Modular podem ser obtidas por meio das redes sociais ou pelo WhatsApp (67) 9 9852-2794.

