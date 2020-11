O pastor é pop: Deive Leonardo comprova sua popularidade dentro e fora das redes sociais

O Pastor Deive Leonardo - (Foto: Divulgação)

Disposto a alcançar e tocar pessoas, o Pastor Deive Leonardo é atualmente, uma das vozes mais influentes da internet. Com mais de 30 milhões de visualizações em seu canal do YouTube, o pastor vai se apresentar nesta noite (28), na Capital com a sua tour ‘O melhor dia da minha vida II’.

“O 'melhor dia da vida' para um, pode ser a compra de um carro, para outro a compra de uma casa, ou qualquer coisa relacionada a um bem material, mas efetivamente, ‘o melhor dia da vida’ de um ser humano é quando ele se choca com seu Criador, quando ele encontra a Jesus”, pontuou ao Light.

O pastor conta que sua oração é para milhões de pessoas, que estejam precisando de uma palavra, deixando um conselho para aqueles que estão sem forças e entristecidos: não desistam. “Que Deus nos dê a graça de ser a voz no meio de uma tempestade para alguém que esteja passando por alguma dificuldade e esteja precisando deste encontro com Deus. Que se lembrem de Jesus, e não se afastem do Senhor, porque nós precisamos Dele em todo tempo. Não esmorecer. Não abandonar”, explica.

Ministrações em tempos de pandemia - Em meio à pandemia do Covid-19, suas ministrações passaram por diferentes adaptações. Algumas foram realizadas de modo Drive-in, outras tiveram de ser adiadas e, até mesmo, canceladas, devido a decretos de algumas cidades, por medidas de biossegurança. Entretanto, Deive diz que, mesmo diante um ano que, praticamente, já acabou, é possível olhar com uma perspectiva diferente e não negativa.

“Eu tenho a sensação que 2020 foi um ano que existiu, mas parece que não existiu”, brincou. “Mas, da mesma forma que foi um ano triste e muito difícil para todos, foi uma escola de Deus muito grande para nós. Tivemos muitas experiências com Deus, de milagres, de provisão. Claro, tivemos que nos reinventar para continuar fazendo nosso propósito e ir ainda mais longe sem parar, mas, no meio disso tudo aprendemos muito também”, complementa.

Algumas apresentações foram realizadas de modo Drive-in

Contudo, o pastor ainda destacou duas escolhas para este final do ano. “Podemos entrar em 2021 reclamando de 2020, ou podemos entrar em 2021 agradecendo a Jesus porque estamos vivos e com lições extraordinárias de tudo aquilo que a gente passou neste ano que fica pra trás”, ressalta.



Séries do YouTube - As séries de Deive Leonardo começaram quando Deus deu a ele o projeto de gravar vídeos sobre determinados temas, onde traria ensinamentos a respeito da palavra de Deus, como a série Direção, Esperança e Por Amor, as quais foram as primeiras a serem postadas, respectivamente.

Deive conta que não esperava por toda a repercussão e que o projeto o levasse para mais longe, não imaginando que os vídeos, hoje em dia, teriam acesso de milhões de pessoas.

“Minha percepção era que os vídeos alcançaria algumas pessoas, mas nunca pensei que seriam milhões delas. Obedecer ao Senhor o todo tempo e estar sensível à voz de Jesus é uma coisa muito importante, para que nossa vida não pare e nosso ministério cresça de maneira contínua”, ressaltou.

O pastor ainda também lembra da responsabilidade que caminha junto com todo o alcance. “Hoje Deus dá o privilégio de falar para milhões de pessoas, todos os dias e, com isso, nossa responsabilidade só aumenta, e junto com ela vem o temor e o dever de fazer tudo certo da melhor maneira possível, justamente por amor a Jesus e as pessoas”, pontuou.

Neste momento o canal do YouTube de Deive Leonardo está com a série "Tudo Novo", que segundo ele, tem como objetivo justamente profetizar e declarar sobre uma próxima estação que será vivida no ano de 2021.

“Nossa próxima série, a primeira do ano que vem, que será o iniciar desse ‘Todo Novo’ que estamos ministrando, tem como tema ‘Nova Estação’, entendendo que sim, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo! Nós iremos viver o novo de Deus, de uma maneira extraordinária”, finaliza.

Para conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Pastor Deive Leonardo, acesse o seu canal no YouTube ou siga ele no Instagram e Facebook.

Serviço:

"O melhor dia da minha vida II"

Data: 28/11 - Sábado

Horário: 20h

Local: Ginásio Dom Bosco - Rua 14 de Julho, 5200, Monte Castelo

Classificação: Livre

