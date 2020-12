Noivos adaptam cerimônias de casamento devido ao cenário de 2020

Para a nutricionista e estudante de medicina, Maria Cecília Trad e seu noivo Alexandre Gonfiantini - (Foto: Arquivo pessoal)

O assunto casamento ganhou maior visibilidade em 2020, em meio ao cenário da pandemia do Covid-19. Seja pelo alto índice de divórcio no Brasil, ou pelas festas que, para tristeza de muitos noivos, tiveram de ser adiadas para 2021 ou até adaptadas, por medidas de biossegurança.

Para a nutricionista e estudante de medicina, Maria Cecília Trad e seu noivo Alexandre Gonfiantini, a pandemia não será motivo de adiamento para a celebração do casamento tão esperado – onde serão colocadas em pratica todas as medidas de biossegurança.

O casal, que já se casou no cartório no mês de novembro, optou por uma cerimônia simbólica para este ano, onde irão celebrar apenas com a família e amigos mais próximos. Maria Cecília também contou que sua expectativa não se abalou, mesmo diante as mudanças. “É certo de que tive uma mudança total do que eu esperava, já que pretendia fazer festa, mas como meu noivado já foi, praticamente, durante a pandemia, estou mais tranquila quanto a isso”, explicou.

Pré-wedding de Maria Cecília e Alexandre

De acordo com o celebrante de casamentos, Marco Aurélio Nogueira, os casais devem pensar muito bem qual rumo seguir, já que muitos estão se perguntando se devem adiar o casamento ou podem permanecer com a programação original, reduzindo apenas o número de convidados.

“Se o desejo do casal for fazer uma cerimônia intimista, com poucos convidados, respeitando todas as normas de segurança da OMS, o momento ideal pode ser agora; porém se o desejo for uma festa com um grande número de convidados, o jeito será remanejar para 2021. E está tudo bem!”, detalha.

O 'casamenteiro' Marco Aurélio Nogueira

Já para a festa de casamento tão sonhada pela nutricionista, será realizada em 2021, quando a pandemia já estiver controlada. “Para não passar em branco nossa conquista de 2020, farei o casamento civil para íntimos, mas no ano que vem pretendemos fazer a festa sim! Creio que até o ano que vem estará tudo mais controlado”, afirma a noiva, que ainda brincou: “A festa de casamento só vai acontecer depois que sair a vacina”.

Já para a maquiadora Pâmela Alves e seu esposo Ivo Henrique, a festa de casamento não foi o foco. O casal que oficializou a união no civil, optou por uma viagem para a cidade do Rio de Janeiro, onde curtiram seus primeiros dias de casados em ‘Lua de Mel’.

“Decidimos nos casar mesmo em meio à pandemia, porque já tínhamos o desejo de construir nossa família e este cenário não nos impediu. Acredito que nesse novo ciclo viveremos o que tanto planejamos e sonhamos”, contaram.

A maquiadora Pâmela Alves e seu esposo Ivo Henrique

O casal ainda ressaltou sobre o momento delicado de divórcios que muitos estão enfrentando e disseram que nem mesmo estas preocupações os fizeram titubear.

“Sabemos que muitos casais passaram por momentos difíceis como o divórcio, o que é muito triste e, com isso, optamos por fazer diferente e seguir firme no que acreditamos pra nós. Estamos muito felizes com nossa escolha”, finalizou a maquiadora.

Divórcios em MS - Dentre inúmeros casais, até celebridades anunciaram o fim do casamento este ano, para a surpresa de muitos fãs. Em Mato Grosso do Sul, dados levantados referentes a divórcios apresentam números alarmantes.

Em tabela, podem-se observar números de 302 a 482 divórcios, realizados entre os meses de maio a outubro de 2020, sendo eles em divórcio consensual e litigioso. Enquanto referente à estatística de casamentos realizados em cartórios extrajudiciais, tanto na Capital quanto nas cidades do interior do Estado, revela o número de 2 a 14 casamentos, também entre os meses de maio a outubro deste ano.

