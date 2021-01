Já pensou em resgatar sua autoestima por meio das cores? Consultora dá dicas preciosas

A consultora de imagem, Keyla Lustoza - (Foto: Divulgação)

Você já pensou quais cores ficam melhor em você? Já ouviu falar sobre coloração pessoal? Replicar as cores que temos em nós, pode ajudar a realçar a beleza e aumentar a autoestima. Pensando em te ajudar, a pedido do Light, a consultora de imagem, Keyla Lustoza, que atua com coloração pessoal há um ano e meio, explicou um pouco mais sobre esse assunto.

“A coloração pessoal é um teste que fazemos com cores, analisando algumas características, como profundidade, intensidade e temperatura da pele. Tudo isso é analisado em luz natural, sem maquiagem. A intenção é trazer harmonia visual para as pessoas”, explica.

A consultora trabalha realizando testes com suas clientes, até chegar em uma cartela de cores específica para a pessoa. Segundo ela a cartela de cores é um guia para se usar em tudo, nas roupas, cabelo, maquiagem e até mesmo esmaltes.

“No teste analisamos a profundidade da pessoa, se é claro ou escuro, analisamos a intensidade das cores porque tem gente que ficam bem com cores bem vibrantes, outras com cores mais suaves, e analisamos também temperatura da pele se é quente ou fria chegando assim na cartela de cores da cliente”, explica Keyla.

Em média o teste dura 1 hora e meia, no início da sessão, Keyla bate um papo com as clientes sobre as cores, ressaltando o significado delas, e como elas comunicam. “As cores não só nos valorizam, como também transmite sentimentos e comunicam muitas mensagens”, ressalta.

Resgate da autoestima - A profissional destaca que após os testes em que realiza, muitas clientes passam a enxergar a sua beleza. “Há clientes que choram no teste, porque às vezes estão com a autoestima afetada, e quando elas enxergam que podem ficar bonitas do jeito que são, é muito legal. É um sentimento muito bom que a gente adquire sobre nós mesmas”, disse a consultora.

Keyla também realiza teste de coloração pessoal em homens, mas garante que o público feminino é maior.

“Eu sempre digo que toda mulher deveria fazer a sua coloração pessoal, justamente por esse autoconhecimento que ele traz. É impressionante como a gente se conhece, como isso traz mais segurança. Quando você sabe o que te valoriza, você não fica com medo de ousar, nem de se expor e de usar certas peças”, afirma.

No fim dos testes, o sentimento de orgulho toma conta da consultora. “Elas se sentem radiantes, e para mim é um orgulho muito grande ao ver as minhas clientes se encontrando e fazendo compras mais assertivas. O meu trabalho vem justamente pra gente tirar isso e saber usar tudo que a gente tem no armário. Para mim é muito gratificante ver a transformação delas, e é visível”, finalizou.

