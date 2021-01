Inspirados na série "Friends", amigos criam "Hamburguer dos Amigos"

Os amigos reunidos - (Foto: Arquivo pessoal)

Abordando a temática da série norte-americana Friends de 1994, quatro amigos criaram uma hamburgueria gourmet em Campo Grande com a temática voltada para o seriado. A opção se tornou um prato cheio para os fãs e saudosistas de plantão.

Criada pelos amigos Bruno, Gabriel, João Marcelo e Milena em abril do ano passado, a hamburgueria ‘Hamburguer dos Amigos’ surgiu da ideia de Bruno, que logo compartilhou com o melhor amigo, João Marcelo, e assim formaram a equipe dos amigos.

“Na verdade, surgiu do nada! No começo da pandemia contei umas ideias e logo João Marcelo topou. Foi então que corremos para o mercado, onde compramos algumas coisas e fizemos nossos primeiros hambúrgueres (ideia dele), no dia 21 de abril, pra ser mais exato”, contou Bruno. “Somos de quatro a seis pessoas. Quando temos muita demanda, chamamos mais dois de nossos amigos, a Nathalia e o Yan. O legal é que somos todos amigos próximos”, explica ao Light.

Já a ideia de trazer o tema da série para a hamburgueria surgiu por meio de outra amiga, a Izabela. “Ela surgiu com essa temática dizendo que seria algo chamativo e, como também gostávamos do seriado, pensamos que daria certo por ser um tema que a gente saberia argumentar, saberia como montar um cardápio baseado nos personagens, e etc”, afirma.

Abertura da série Friends

O grupo de amigos então passou a fazer degustação dos hambúrgueres gourmet, que segundo eles, contou com a opinião de familiares e de outros amigos, para finalmente chegar aos atuais sabores da casa. “Foi massa! Pegamos algumas frigideiras, compramos pães, carne, bacon e fizemos os primeiros molhos e fomos experimentando. Divulgamos para outros amigos próximos e pedimos pra que eles avaliassem e, com isso fomos melhorando tudo”.

De acordo com eles, todos os lanches foram pensados para cada personagem da série. “Fomos analisando com qual personagem o lanche mais se assemelhava. O Joey, por exemplo, é o maiorzão, com bacon, cheddar e tudo mais, bem do jeito que o personagem Joey é comilão”, brincam.

Joey Burguer

Além do Joey Burguer, o cardápio apresenta os lanches Rachel Burger, Chandler Burguer, Monica Burguer, Ross Burguer e Phoebe Vegetariano, como também os combos ‘Nós estávamos dando um tempo’, ‘Casalzão’ e ‘Best Friends’, entre outras opções disponíveis.

Após estarem com tudo pronto, como cardápio, lanches, e outros detalhes, os amigos passaram a divulgar por meio das redes sociais, se cadastraram nos aplicativos de comida, e então inauguraram o ‘Hamburguer dos Amigos’. Desde então, alcançando desde os adolescentes ao publico de 40 anos, sendo eles, grande parte, fãs da série.

Chandler Burguer

O amigo Bruno ainda ressaltou que para 2021 o grupo pretende melhorar ainda mais o cardápio, pensando sempre na combinação dos lanches com cada personalidade dos personagens.

O Hamburguer dos Amigos está disponível nos apps iFood e 99Food. Para saber mais, acompanhe a hamburgueria pelas redes sociais.

