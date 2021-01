Influencer de Campo Grande compartilha o amor pela cozinha e ensina receitas para seus seguidores

A influenciadora de Campo Grande, Mércia Santos - (Foto: Reprodução)

Quem não gosta de uma comidinha caseira e bem feita? Há quem diga que cozinhar é algo muito trabalhoso e que não vale a pena, já outros, preferem preparar aquilo que comem, e até usam a cozinha como uma forma de amor ao próximo. É o caso da influenciadora de Campo Grande, Mércia Santos que desde criança é apaixonada pela cozinha e hoje usa as redes sociais para ajudar outras pessoas, ensinando receitas, dando dicas e trazendo inspirações aos que desejam se aventurar na cozinha.

"A paixão pela cozinha é algo muito forte em mim, desde criança. Quando pequena, tive um fogãozinho de brinquedo que amava, sem contar que eu vivia pelo quintal com vasilhas e colheres brincando de fazer comida", disse Mércia.

A criadora de conteúdo explica que aprendeu a cozinhar, quando se mudou do interior de São Paulo para Campo Grande. "Eu aprendi a cozinhar de fato, quando mudei para Campo Grande para estudar. Morei sozinha por 6 anos e foi nesse período que coloquei na prática essa paixão pela cozinha. Hoje, depois de terminar a graduação e o mestrado, casei e continuo cozinhando as e é claro compartilhando também muitas receitinhas", explicou.

Hambúrguer de ponta de costela

Carne de panela com batatas

A cozinheira contou ao Light como começou a compartilhar a sua paixão com outras pessoas.

"A ideia de criar um Instagram para compartilhar minha rotina da cozinha foi por acaso. A intenção inicial foi mais de seguir e aprender, do que ser seguida e ensinar. Virar influencer é algo que nunca foi o meu objetivo, na verdade eu nem imaginava que isso iria acontecer, mas no Instagram sempre rolou muita troca de conhecimento, e aprendo muito com os seguidores diariamente", contou.

Arroz, salada e isca de tilápia

Além de acumular mais de 95 mil seguidores no Instagram, a influencer também conta com 20 mil seguidores no Tiktok, 40 mil no Kwai e 8 mil inscritos no YouTube.

Maminha na cerveja

Do carreteiro até um jantar mexicano, Mércia afirma que sempre tenta trazer um pouco de tudo para seus seguidores. "Eu tento sempre trazer de tudo um pouco, desde algo simples até coisas um pouco mais complexas", afirmou.

Para ela, cozinhar vai além de apenas preparar o que comer. "As vantagens que vejo fazendo minha comida é preparar o que eu gosto e fazer do jeito que gosto. Cozinhar para si mesmo é uma demonstração de amor próprio e de autocuidado. Preparar com amor o que vamos comer também é nutrir-se emocionalmente", ressaltou.

Bolo de fubá com cobertura de goiabada

Fatias húngaras

Para ajudar aqueles que estão começando a se aventurar na cozinha, Mércia deixou dicas preciosas.

"Para otimizar seu tempo na cozinha comece sempre pelo que demora mais, por exemplo, um arroz demora mais tempo para ficar pronto do que um bife. Tudo é questão de organização do tempo, analise as coisas que gosta de comer e o tempo que gastará para fazer cada coisa. Além disso, deixar verduras e legumes já higienizados e alguns grãos congelados já cozidos, como o feijão por exemplo, também deixará tudo mais prático para o seu dia a dia na cozinha", indicou a cozinheira.

A jovem traz um pouco de sua rotina nas redes

Sobre os comentários que recebe daqueles que acompanham o seu trabalho, a influenciadora conta que são muito positivos. "Eu recebo vários feedbacks de pessoas que usam minhas receitas para vendas e fazem dinheiro, pessoas que enfrentam depressão e começam a se interessar pela cozinha e de pessoas que estão começando a vida e não possuem experiência, como quem começa morar sozinho ou casa", finalizou.

