Empresária de MS descobre no mundo das flores nova maneira de empreender

Arranjo feito por Juliana - (Foto: Divulgação)

O cenário do empreendedorismo feminino vem crescendo a cada ano, e mesmo em meio à pandemia da Covid-19, este número não parou de crescer. Hoje (8), no Dia Internacional da Mulher, o Light separou dados sobre este cenário e a história de uma empresária que se descobriu no mundo das flores e investiu nesse empreendimento.

Segundo pesquisa realizada pelo Sebrae, com base nas informações disponibilizadas nos micro dados da PNADC do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de mulheres empreendedoras tem evoluído nesses últimos anos, entre 2012 a 2020. Sejam no perfil de Empregadores, aqueles que estão à frente de um empreendimento (com ou sem CNPJ) e que possuem empregados, como também no perfil Conta Própria, aqueles que estão à frente de um empreendimento (com ou sem CNPJ), mas que não possuem empregados.

Ao todo, o Brasil totaliza 8,6 milhões de empreendedoras por UF, e dentre estas, estão 111.001 mulheres representando Mato Grosso do Sul.

Fazendo parte deste número de mulheres empreendedoras em MS, está a Juliana Bianchi, 31, que em meio a um ano de dificuldades, como em 2020, decidiu não ficar parada e se abalar com a pandemia, e buscou profissionalizar sua afinidade com flores e arranjos. Juliana, que tem uma empresa, de outra área, no interior do Estado, conta que sempre gostou de montar arranjos e decorar com flores reuniões íntimas que fazia em casa, mas nada com muita técnica, quando de repente se viu trabalhando com o que tanto gostava.

A empresária passou a pesquisar sobre o assunto e buscar por cursos que iriam agregar nesta nova jornada, como os arranjos florais, buquês, gifts box, flowers box, decorações como wearing floral para aniversários e reuniões íntimas como jantares, e até mesmo assinatura floral, são os modelos os quais Juliana oferece na ‘Caméllias Flores e Design’ (@camelliasflores).

“Não queria colocar meu próprio nome na marca ou qualquer coisa, eu queria um nome que fosse significativo para mim, que realmente expressasse o momento em que eu estava vivendo, pois acredito que esse novo negócio foi um propósito de Deus em minha vida, e então nasceu a Caméllias, que significa jardim divido e tem tudo ver com comigo”, explicou.

Com o apoio de amigas, Juliana ganhou coragem para então se aprofundar no trabalho e se especializar cada vez mais. No mês de dezembro produziu seu primeiro buquê, para o casamento de uma amiga, e desde então as demandas só foram crescendo, principalmente com a chegada das festividades de fim de ano, como natal e ano novo, onde a demanda foi grande, para decorar as festas mesmo que em casa, além de cestas para entregas.

Maria Cecília, amiga de Juliana Bianchi, com o primeiro buquê da Caméllias Flores

“Durante a pandemia as pessoas têm ficado mais em casa e tem optado por decorar o ambiente. Além das opções de presentes, que ainda mais agora, em época de isolamento, se tornou uma forma que as pessoas têm de demonstrar amor e carinho para quem estão distantes nessa fase”, ressaltou Juliana.

Os Gifts Box e flowers Box tem ganhado espaço nesses últimos meses. Com o diferencial de personalizar a cesta com produtos que a pessoa presenteada irá gostar, Juliana Bianchi trabalha com diversas possibilidades de presentes. “Todo mundo quer dar e receber um presente legal, então mais interessante do que dar apenas um vinho ou só um chocolate, as cestas se tornam uma excelente e inovadora opção, e a procura por elas só tem aumentado”, conta à empresária que ainda acrescento que "todo mundo gosta de receber flores, até mesmo homens, então uni o que já tinha afinidade a produtos de escolha dos clientes. É um presente mais afetivo, com mais carinho e cuidados”.

Gifts Box e flowers Box da Caméllias Flores

Em 2021 a tendência para as flores são os arranjos desidratados, que não demandam tantos cuidados como os demais tipos de flores, possuem maior durabilidade, são sustentáveis e inovadores em Campo Grande. A empresária conta também que tem estudado mais sobre flores para vitrines, Backdrop Flores - mural, que são as tendências para este ano, vertentes que combinam com o que a florista está trabalhando atualmente.

A empresária Juliana Bianchi

“A cada dia venho descobrindo novas possibilidades na minha área, buscando inovar e atualizar as pessoas dessas novas tendências. Hoje, me sinto realizada e acredito ser apenas o começo de tudo que tenho para alcançar e oferecer para meus clientes”, finalizou Juliana Bianchi, dona de seu próprio negócio ‘Caméllias Flores Design’.

