Digital influencer de Campo Grande ajuda mulheres a conquistar liberdade financeira pelas redes

A digital influencer de Campo Grande, Jéssica Pesseti, 28, tem inovado por meio do Instagram. Com quase 200 mil seguidores na rede social, ela trabalha como mentora para empreendedoras que buscam alavancar as vendas por meio das redes sociais, além de impulsionar mulheres que não possuem as próprias marcas, a conquistarem a liberdade financeira com a ‘Provence Lingerie’ — marca de moda íntima, que trabalha com vendas e a captação de mulheres vendedoras. Para chegar até onde chegou não foi fácil e Jéssica Pesseti contou ao Light parte de sua trajetória.

“Desde a infância sou muito comunicativa e empreendedora. Meu pai, que naquela época era caminhoneiro, trazia roupas pra mim e minha irmã e as que eu não gostava, vendia no colégio”, conta.

A influencer, que desde pequena queria ser modelo e fotografar, se deparou com algumas dificuldades ao longo da caminhada, e quando cresceu optou por cursar Direito, curso não relacionado à moda, algo que sempre gostou. Ao longo da graduação enfrentou imprevistos financeiros, quando então começou a trabalhar em uma loja do Shopping na Capital, para ajudar os pais com os gastos da faculdade, e foi quando surgiu à oportunidade de abrir o próprio negocio: uma loja de roupas feminina.

O ano era de 2012, quando a jovem se despediu de onde trabalhava e fez a proposta a sua mãe, que a apoiou e incentivou nesta nova jornada. “Tudo começou quando uma colega me perguntou se a loja onde eu trabalhava era minha e, isso me levou a acreditar que eu realmente poderia investir em um negócio próprio”. A influencer acrescenta que juntou o dinheiro da poupança, do acerto do trabalho para sua mãe ir a São Paulo comprar nossas primeiras peças de roupas.

Sem saber como iria começar as vendas, afinal não havia nenhum espaço físico para montar sua loja, Jéssica Pesseti usou das redes sociais para fazer a divulgação de seu novo empreendimento. Passou a fazer do Facebook e Instagram (@jessicapesseti) suas principais ferramentas de vendas.

Com o passar dos anos, as vendas deram certo e em 2014 passou a trabalhar como digital influencer. “Quando me dei conta meu cabeleireiro já estava me procurando para fazermos parceria, aí já vieram fotógrafos, maquiadores e foi crescendo essa demanda. Eu comecei a amar tudo isso, trabalhar com divulgação por permuta, era um mundo novo para mim”, explica a influencer.

Após entrar para o mundo do Instagram, depois de alguns anos, Jéssica decidiu focar na área do marketing, e optou por fechar sua loja de roupas e ir para o Rio de Janeiro, em busca de cursos sobre marketing digital. “Foram 7 anos de muitas historias e conquistas, me senti muito realizada tirando fotos para minha loja, sendo minha própria modelo e as pessoas me procurando por isso. Foi uma realização pessoal que a loja me trouxe, mas quando me dei conta, a popularidade nas redes sociais já estava fazendo do que a loja em si”, pontuou.

Desde então, passou a ser procurada por amigas para dar consultorias para avaliação do perfil/rede social, voltado a vendas, além dos feedbacks, dicas, para as próprias parceiras que já trabalhava. “Sempre tive esse olhar mais detalhista, então tive facilidade para identificar rapidamente onde a pessoa tinha que melhorar ou onde precisava continuar investindo”, ressaltou.

Jéssica conta que, atualmente, se sente realizada em poder trabalhar com mulheres que buscam pela liberdade financeira, onde além de oferecer seus serviços de marketing, também proporciona renda por meio da marca Provence Lingerie, que está há 30 anos no mercado e de fato, vem estudando o corpo da mulher brasileira, observando as necessidades e as aplicando nas lingeries. “Me machuca ver mulheres que querem realizar seus sonhos, mas muitas vezes não possuem uma independência financeira. Esta é uma oportunidade para as mulheres que querem empreender, mas não tem o produto”, finalizou.

