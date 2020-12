'Covid' chegou pequeno e hoje se tornou o mascote de grupo operacional em Campo Grande

Covid posa para fotos - (Foto: Divulgação)

Debilitado e muito doente, o cãozinho 'Covid' apareceu no Comando de Operações Penitenciárias (COPE) da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) há seis meses. Mas ao contrário do vírus que está trazendo pânico em todo mundo, o pet trouxe muita alegria para a equipe, e hoje se tornou o mascote dos agentes.

Ainda filhote, chegou à base do COPE pelas mãos do comandante, João Bosco Correia, após ter sido doado por uma pessoa em que a cadela havia parido vários cachorrinhos. “Todos nós nos unimos e providenciamos os cuidados necessários, como remédios, vacinas e alimentação, e também compramos uma casinha para ele”, conta Bosco. Os atendimentos especializados ficaram por conta da veterinária Lorena Godinho que, de forma voluntária, fez seu tratamento e, quando é preciso, ainda o consulta com carinho e atenção.

O cãozinho chegou pequeno na base operacional - (Foto: Divulgação)

O pequeno se tornou a atração do local, e é chamado para posar para as fotos, tanto que ele entra na viatura e quer ficar quando os servidores se preparam para alguma missão, mas como a função dele não é operacional, ele não vai junto, já que são ações de segurança e fica na base.

Mas engana-se quem pensa que Covid é um cão mansinho. Segundo o comandante, ele conhece que não é da base pelo uniforme. "Basta chegar alguém que não esteja com o uniforme do grupo da Agepen, que ele já estranha. Até para nós ele late enraivecido quando chegamos com roupa civil”, revela.

Hoje já mais crescidinho, o vira-lata com pelagem na cor caramelo esbanja saúde e leva alegria em retribuição aos policiais penais no local, nos momentos em que não estão envolvidos nas várias operações de intervenção ou escoltas.

Covid se tornou mascote dos agentes

"Ás vezes, nos veem nas missões e têm uma visão que somos marrentos, por conta da seriedade com que temos que encarar nosso trabalho, que é extremamente operacional e exige muita disciplina, concentração e um rígido protocolo de procedimentos, mas isso é só por conta do trabalho mesmo”, comenta Bosco, referindo-se ao amor com que os policiais penais tratam o mascote. “Ele é um de nós”, finaliza.