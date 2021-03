Ceramista deixa a antiga profissão para se dedicar a paixão pelo artesanato

A ceramista Andrea Lacet - (Foto: Divulgação)

A alagoana Andrea Lacet, 51, é uma das pessoas que sempre teve paixão por trabalhos manuais, a atual ceramista deixou a antiga profissão de psicóloga para se dedicar a essa paixão. Hoje, ela possui seu próprio ateliê, ensina outras pessoas na arte da cerâmica e abre espaço em sua loja para que outros artesãos possam vender as suas peças.

Andrea contou ao Light como tudo começou. “Desde criança tenho muita facilidade com trabalhos manuais, eu não fiz faculdade voltada para as artes, tenho a minha primeira formação como psicóloga e atuei durante 22 anos na área, mas nunca deixei de ter no artesanato um hobby, sempre fiz isso conjuntamente”, disse.

“A questão da cerâmica foi o que realmente mudou a minha vida. Eu conheci o barro através de uma professora, e eu costumo dizer que foi amor ao primeiro toque, tomou conta da minha vida de uma forma tão grande, que alguns anos depois de praticar eu tive que optar entre ser ceramista e ser psicóloga”, revelou.

Faz 8 anos, desde que a ceramista decidiu que não tinha mais como andar profissionalmente com as duas coisas, foi quando ela resolveu abrir o próprio ateliê.

“A abertura do ateliê foi algo que aconteceu aos poucos, porque eu era psicóloga ainda quando eu comecei a ter algumas encomendas, mas conforme elas foram crescendo eu fui comprando materiais e maquinários específicos e adquirindo tudo que eu tenho hoje em termos de material e estrutura”, contou.

Questionada sobre quais são as peças mais vendidas em seu ateliê, Andrea afirmou que há duas peças que viraram sua marca.

“Existem dois carros chefes na minha produção, que virou uma marca minha. A primeira, são as peruas de cerâmica, que são as esculturas de bonecas e foi através delas que eu fiquei conhecida no Brasil inteiro’, explicou.

Perua de cerâmica (Foto: Divulgação)

A outra peça que é recorde de vendas em seu ateliê, são as cubas de banheiro, feitas de cerâmica.

“Faço as cubas de banheiro com a cerâmica e com cores bem diferentes. Trabalho em conjunto com arquitetos e designers de interiores, tenho muitas peças em vários restaurantes e pousadas do estado”, ressaltou.

As cubas produzidas pela ceramista (Foto: Divulgação)

Além da produção, Andrea decidiu ensinar outras pessoas a mexer com o barro, depois de muitos pedidos de quem passava em frente ao seu ateliê. “As pessoas passavam pelo ateliê e pediam para que eu desse aula, então eu comecei com quatro alunos e a demanda foi aumentando”, afirmou.

Nas aulas, a ceramista conta que foi encontrando uma nova fonte de renda, ensinando e vendendo materiais para os que estão começando.

“Fui vendo uma nova fonte de renda, onde eu poderia me cansar menos, porque o trabalho é relativamente pesado, temos que amassar o barro, abrir o barro, levar para o forno, existe todo um processo até que a peça esteja pronta, esmaltada e bonita”, explicou.

Andrea ensina outras pessoas na arte da cerâmica (Foto: Divulgação)

A artesã que já enviou suas peças para diversos estados e até para fora do país afirma que nem sempre os sul-mato-grossenses valorizam o trabalho com a cerâmica e que a maioria de suas vendas são fora do estado.

“Infelizmente, agora que estamos conseguindo mudar um pouco da visão do nosso estado, o pessoal não valoriza muito. Somos muito bem vistos fora do estado, é impressionante o quanto vendemos nas feiras interestaduais. Mato Grosso do Sul sempre fica entre os cinco primeiros lugares de venda nas feiras interestaduais”, contou ao Light.

Respondendo sobre como se sente fazendo o que ama, Andrea fez uma declaração.

“Hoje vejo que foi uma escolha muito consciente da minha parte, fazer aquilo que você ama é diferente. A gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando e o cansaço é natural, mas quando você gosta do que faz, você é impulsionado internamente a continuar”, finalizou.

Para conhecer mais sobre o trabalho de Andrea ou para se inscrever para aulas de cerâmica acesse a sua página no Instagram.