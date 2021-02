Campo-grandense lança livro sobre o poder e força das "mulheres proibidas"

Melissa Oshiro e a filha - (Foto: Reprodução)

Filha do ex-vereador de Campo Grande Wilson Seitsi, a bacharel em Direito e nascida no Dia Internacional da Mulher, Melissa Mecenas Oshiro começou a escrever aos 11 anos. No inicio, poesias e músicas, hoje, a acadêmica de Artes Visuais também é escritora de contos e narradora de histórias. Seu primeiro romance finalizado é 'A lenda das mulheres proibidas', que será publicado no próximo dia 8, nasceu de um sonho da autora, literalmente.

O livro conta a saga de um reino chamado Piramidal, onde o rei Emanuel prepara o filho mais velho para ocupar o trono do pai. Perto do castelo, vive uma moça de descendência das chamadas 'mulheres proibidas', isso porque diz a lenda que elas carregam um poder em si, mas também uma maldição.

Capa do livro

"O livro foi feito inspirado em um sonho que tive, é um romance ficção [...] Para um reino em expansão, a mulher proibida é um risco considerável diante do benefício que ela pode trazer. No entanto, a lenda fala sobre poder e também o amor. Mas, até quando eles poderão conviver?", conta a escritora ao Light.

Se para o reino Piramidal as mulheres proibidas são um risco, para a autora elas impactam o mundo de alguma forma. "Todas as mulheres tem poder de escolha, de influência, de determinar alguma expansão na sociedade, dentro de suas casas, de decisão, e isso de forma pequena impacta o mundo. A mulher que chegou a uma presidência na empresa teve uma mãe ou avó que influenciou sua vida, seus valores, suas aspirações e o modo como lida com conflitos", ressalta.

Ela conta da importância do dia do lançamento do livro. "Quando me lembro de como essa data começou, em homenagem às 129 operárias que lutavam por direitos trabalhistas e que morreram carbonizadas, penso que toda luta, apesar de uma perda inicial, abre um caminho melhor no futuro e temos que nos lembrar que nossos direitos são importantes e por eles vale à pena lutar", conclui.

Sinopse do livro

Esta história foi contada pelas avós. Nas escolas, ela é tema de prova, desperta também a curiosidade dos que ainda nem saber ler. Teria sido esquecida se não fosse intrigante. Faz parte da criação de dentro das casas, segue para as faculdades e está no mundo real. É uma lenda sobre o amor e as perdas e ganhos que trazem um grande poder. Há um lugar à sua espera, uma história por acontecer. Leia para que ela aconteça.

